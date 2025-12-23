Ακριβά μου Χριστούγεννα - Πόσο κοστίζει το γιορτινό τραπέζι

Ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι αποδεικνύεται το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ποια προϊόντα σέρνουν τον χορό των ανατιμήσεων. Τι δείχνουν τα στοιχεία από ΕΣΕΕ και ΙΝΚΑ.

Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν και εφέτος τα ελληνικά νοικοκυριά, προκειμένου να προμηθευτούν τα είδη διατροφής που απαιτούνται για να στρωθεί το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Τη δύσκολη εικόνα που επικρατεί στο ράφι επιβεβαιώνουν και τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με τον πληθωρισμό να επιταχύνει την πορεία του τον Νοέμβριο, με τον δείκτη να αυξάνεται κατά 2,4% σε ετήσια βάση, ανατρέποντας σε ένα βαθμό την προσωρινή «ανάπαυλα» του προηγούμενου διμήνου. Συνολικά ο δείκτης ειδών διατροφής αυξήθηκε κατά 2,7%. Ο καφές ανατιμήθηκε κατά 20,7%, οι σοκολάτες κατά 22,9%, τα κρέατα κατά 13%, τα φρούτα κατά 9%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά κατά 4,4% και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής κατά 6,9%.

«Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα στο μυαλό του καταναλωτή και δικαιολογημένα», δήλωνε τον περασμένο μήνα στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολος Πεταλάς, με τον πρόεδρο της Ένωσης και επικεφαλής του ομίλου ΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ, Αριστοτέλη Παντελιάδη να παραδέχεται, για μια ακόμη φορά, πως οι τιμές δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα προ πενταετίας επίπεδα…

Τα τελευταία χρόνια άλλωστε οι τιμές στα τρόφιμα δείχνουν να παγιώνονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, προκαλώντας ισχυρή κόπωση στα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν σε καθημερινή βάση ένα γενικευμένο αίσθημα οικονομικής ανασφάλειας.

Πόσο κοστίζει το γιορτινό τραπέζι

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι για 6-8 άτομα θα κοστίσει από 111,97 ευρώ έως 160,03 ευρώ, αυξημένο από 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024, το κόστος του οποίου είχε υπολογιστεί από 108,03 έως 149,38 ευρώ.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η κατεψυγμένη γαλοπούλα πωλείται φέτος προς 6,65 ευρώ το κιλό και η νωπή προς 10,70 ευρώ, αυξημένες κατά 11% και κατά 7,1% αντίστοιχα σε σχέση με πέρυσι, ενώ με αύξηση 18,2% πωλείται το αρνί και δη προς 13 ευρώ το κιλό. Το χοιρινό κρέας διατίθεται προς πώληση στα 6,99 ευρώ το κιλό, αυξημένο κατά 9,4% σε σχέση με το 2024, ενώ το μοσχάρι πωλείται στα 14 ευρώ το κιλό, μετρώντας αύξηση κατά 16,7%.

Ακριβότερα κατά 2,6% θα πληρώσει τη φέτα ο καταναλωτής έναντι της περασμένης χρονιάς, ενώ αυξήσεις μετρούν και οι τιμές σε μπύρες και κρασιά, κατά 3,2% και 3,8%, αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, με μειωμένη τιμή κατά 4,5 % σε σχέση με πέρυσι πωλούνται οι ντομάτες (προς 1,90 ευρώ το κιλό), ενώ οι πατάτες πωλούνται προς 1,20 ευρώ το κιλό, καταγράφοντας πτώση κατά 1,6%. Τα πορτοκάλια ωστόσο πωλούνται αυξημένα κατά 3,8% σε σχέση με το 2024, ενώ η τιμή του ελαιολάδου πράγματι έχει εισέλθει σε τροχιά αποκλιμάκωσης, έχοντας υποχωρήσει κατά 4% σε σχέση με πέρυσι.

«Τσιμπημένες» είναι, την ίδια ώρα, οι τιμές και στα παραδοσιακά γλυκίσματα της εποχής, με τους κουραμπιέδες (ζαχαροπλαστείου) να πωλούνται προς 16,50 ευρώ το κιλό, ήτοι αύξηση κατά 1,8% και τα μελομακάρονα (ζαχαροπλαστείου) να πωλούνται προς 16,30 ευρώ το κιλό, μετρώντας αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με πέρυσι.

Να σημειωθεί εδώ ότι η έρευνα του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ βασίστηκε σε επιτόπιες τιμοληψίες «σκανάροντας» τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, τη Βαρβάκειο αγορά, καθώς και σε εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής -ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κ.α.

Από την πλευρά του το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, ανεβάζει περισσότερο το κόστος για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και δη κατά περίπου 16-20% σε σχέση με πέρυσι. Η μελέτη αφορά σε τραπέζι για τέσσερα άτομα ανήμερα τα Χριστούγεννα, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτό, όπως αναφέρει, έξοδα για λάδι, λεμόνια, αυγά, ηλεκτρικό ρεύμα, στολίδια ή κεράκια, που προσθέτουν περίπου 10 ευρώ στο συνολικό κόστος. Ειδικότερα, το κόστος του τραπεζιού για τέσσερα άτομα εκτιμάται στα 186,85 ευρώ, ήτοι 46,71 ευρώ ανά άτομο, ενώ πέρυσι τα Χριστούγεννα το κόστος ήταν στα 156,02 ευρώ για τα ίδια προϊόντα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, οι τιμές για τα βασικά είδη έχουν ως εξής:

Γαλοπούλα: 2 κιλά Χ 13 € = 26 €

Αρνί παϊδάκια: 2 κιλά Χ 17 € = 34 €

Λουκάνικα: 1 κιλό Χ 12 € = 12 €

Ντομάτες: 500 γρ. Χ 2,80 €/κιλό = 1,40 €

Αγγούρι: 1 τεμ. Χ 0,70 € = 0,70 €

Κρεμμύδια: 1 ματσάκι Χ 0,80 € = 0,80 €

Λάχανο: 2 τεμ. Χ 1 € = 2 €

Καρότα: ½ κιλό Χ 2 € = 1 €

Πατάτες: 1 κιλό Χ 1,25 € = 1,25 €

Τυρί φέτα: ½ κιλό Χ 13 € = 6,50 €

Κασέρι / γραβιέρα: ½ κιλό Χ 19,80 € = 9,90 €

Κρασί: 0,75 λτ. Χ 16 € = 16 €

Αναψυκτικά: 8 Χ 1 € = 8 €

Μπύρες: 4 Χ 2,20 € = 8,80 €

Μελομακάρονα / κουραμπιέδες: 1 κιλό Χ 19 € = 19 €

Άλλα γλυκά: 18 €

Φρούτα: 4,5 €

Γέμιση γαλοπούλας: 17 €

Η ακρίβεια επηρεάζει τις αγορές για πάνω από εννιά στους δέκα Έλληνες

Την ίδια στιγμή, όπως επιβεβαιώνει πρόσφατη έρευνα της Klarna, η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών επηρεάζει σχεδόν κάθε καταναλωτή στις φετινές αγορές της εορταστικής περιόδου.

Όπως προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Appinio και με τη συμμετοχή 1.000 Ελλήνων καταναλωτών ηλικίας 18-77 ετών, το 95,1% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι η αύξηση των τιμών επηρεάζει τον τρόπο που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν τις φετινές εορταστικές αγορές τους. Αναλυτικά, το 46,9% θα αναζητήσει πιο οικονομικά προϊόντα, το 37,9% θα περιορίσει τις δαπάνες σε μη απαραίτητα είδη, το 31,3% θα αγοράσει μόνο εφόσον υπάρχει προσφορά, ενώ το 23% θα οργανώσει καλύτερα το γιορτινό μενού για να αποφύγει τη σπατάλη τροφίμων.

Η πλειονότητα δε των καταναλωτών (50,7%) έχει θέσει φέτος συγκεκριμένο προϋπολογισμό τις χριστουγεννιάτικες αγορές, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη ανάγκη για έλεγχο των εξόδων και αποφυγή υπερβάσεων.