Ρωσία: Επίσκεψη Σύρων αξιωματούχων με φόντο την κλιμακούμενη ένταση με τις κουρδικές δυνάμεις

Υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της συριακής κυβέρνησης έφτασε σήμερα στη Μόσχα για συζητήσεις με Ρώσους ανώτατους αξιωματούχους, εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ των συριακών κουρδικών δυνάμεων και της προσωρινής συριακής κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ασαντ ας Σϊμπάνι και ο υπουργός Άμυνας Μουρχάφ Αμπού Κάσρα είχαν συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους για θέματα που χαρακτηρίστηκαν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, η Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε από την πλευρά της ότι ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ θα έχει συνομιλίες με τον Σύρο ομόλογό του σήμερα στη Μόσχα.

Σύμφωνα με πηγές του συριακού υπουργείου Άμυνας, οι συνομιλίες επίσης αφορούσαν τη συμφωνία για την ένταξη στον συριακό τακτικό στρατό των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

Ο Σύρος ΥΠΕΞ συζήτησε το ίδιο ζήτημα χθες Δευτέρα στη Δαμασκό με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Οι Σύροι Κούρδοι είχαν καταλήξει σε συμφωνία με τις αρχές της Δαμασκού για την ενσωμάτωση των SDF στις δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας, όμως η εφαρμογή της συμφωνίας αντιμετωπίζει εμπόδια.

Συριακές πηγές δήλωσαν ότι η επίσκεψη των Σύρων αξιωματούχων στη Μόσχα έχει στόχο να υπογραμμίσει αυτό που η Δαμασκός θεωρεί αποτυχία των SDF να εφαρμόσουν τη συμφωνία αυτή που επιτεύχθηκε τον Μάρτιο.

Η συμφωνία του Μαρτίου προβλέπει την ενσωμάτωση πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών της βορειοανατολικής Συρίας στην κεντρική κυβέρνηση, τερματίζοντας την αυτόνομη διοίκηση των Σύρων Κούρδων.

Δεν έχουν γίνει ακόμη συγκεκριμένα βήματα, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για καθυστέρηση της εφαρμογής της συμφωνίας.

Η Δαμασκός δηλώνει ότι η προθεσμία λήγει στο τέλος αυτού του έτους.

Η κουρδική αυτοδιοίκηση υιοθέτησε μια πιο ευέλικτη ερμηνεία, λέγοντας ότι η συμφωνία ορίζει ένα γενικό χρονοδιάγραμμα και όχι μια δεσμευτική προθεσμία.

Χθες, συγκρούσεις ξέσπασαν στο Χαλέπι μεταξύ των Κούρδων και των κυβερνητικών δυνάμεων της Συρίας, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για το ποια ξεκίνησε πρώτη τις εχθροπραξίες.

Η Ρωσία, η οποία υποστήριξε την πρώην κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, συνεχίζει να διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των βορειοανατολικών περιοχών.

Μετά την πτώση του Άσαντ στα τέλη του περασμένου έτους, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συναντήσεις μεταξύ Ρώσων και Σύρων αξιωματούχων.

Χθες ο Τούρκος ΥΠΕΞ από τη Δαμασκό κατηγόρησε τους SDF ότι φαίνεται να μην έχουν καμία πρόθεση να τηρήσουν τη συμφωνία και να ενταχθούν στον συριακό τακτικό στρατό.

Η Τουρκία θεωρεί τις SDF, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής Συρίας, τρομοκρατική οργάνωση, καθώς πιστεύει ότι συνδέεται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), και έχει προειδοποιήσει ότι θα αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον τους αν δεν τηρήσουν τη συμφωνία.

Στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις εναντίον των SDF στο συριακό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ