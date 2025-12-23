Ρεκόρ για τον χαλκό με άλμα στα 12.000 δολάρια

Το κρίσιμο βιομηχανικό μέταλλο βρίσκεται σε τροχιά για τα μεγαλύτερα ετήσια κέρδη του από το 2009. Άλμα πάνω από τα 12.000 δολάρια την Τρίτη.

Σε νέο ιστορικό υψηλό πάνω από τα 12.000 δολάρια ανά τόνο αναρριχήθηκε ο χαλκός την Τρίτη καθώς οι σοβαρές διακοπές λειτουργίας των ορυχείων και οι εμπορικές αναταραχές στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα με αιχμή του δόρατος τους δασμούς Τραμπ, έθεσαν το κρίσιμο βιομηχανικό μέταλλο σε τροχιά για τα μεγαλύτερα ετήσια κέρδη του από το 2009 σύμφωνα με το Bloomberg.

Η τιμή του ενισχύεται 1% στα 12.044 δολάρια ανά τόνο στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, με το ράλι του από την αρχή του 2025 να ξεπερνά το 33%. Η πιθανότητα ο Τραμπ να επιβάλει δασμούς στο μέταλλο ήταν ένας κεντρικός παράγοντας που οδήγησε τις τιμές υψηλότερα, με την αύξηση των εισαγωγών από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του έτους να ωθεί τους κατασκευαστές σε έναν πόλεμο προσφορών για να διατηρήσουν τις προμήθειες.

Ο αντίκτυπος στις παγκόσμιες εμπορικές ροές ήταν τόσο ακραίος που οι τιμές έχουν αυξηθεί, παρόλο που η χρήση έχει επιδεινωθεί ραγδαία στην Κίνα, η οποία καταναλώνει περίπου το ήμισυ στον κόσμο. Οι επενδυτές συχνά θεωρούν τον χαλκό ως βαρόμετρο για την παγκόσμια βιομηχανική δραστηριότητα, αλλά η επιβράδυνση στην Κίνα δεν έχει καταφέρει να φρενάρει το άλμα.

Υπάρχει μια αυξανόμενη προσδοκία ότι οι τιμές του θα συνεχίσουν να αυξάνονται καθώς οι ΗΠΑ λαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες χαλκού για να αμυνθούν απέναντι σε πιθανούς δασμούς. Έχουν σημειωθεί σοβαρές διαταραχές και από την πλευρά της προσφοράς, με διακοπές λειτουργίας σε ορυχεία σε όλη την Αμερική, την Αφρική και την Ασία να προκαλούν προειδοποιήσεις ότι η αγορά βρίσκεται στα πρόθυρα ενός σημαντικού ελλείμματος που θα προσθέσει περαιτέρω καύσιμα στο ράλι.

Η Deutsche Bank προειδοποιεί ότι η παραγωγή από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης στον κόσμο θα μειωθεί κατά 3% φέτος και θα μπορούσε να υποχωρήσει ξανά το 2026. Ενώ τα παγκόσμια αποθέματα είναι επαρκή προς το παρόν, οι αναλυτές της Morgan Stanley προειδοποιούν ότι η παγκόσμια αγορά χαλκού θα αντιμετωπίσει το σοβαρότερο έλλειμμά της εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια το 2026.