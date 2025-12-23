ΤτΕ: Στα 22,38 δισ. ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 10μηνο – Άλμα 8,9%

Η εξέλιξη οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ και λοιπών χωρών. Αύξηση 4,4% για ταξιδιωτική κίνηση με πάνω από 35,26 εκατ. τουρίστες.

Άνοδο 8,9% κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 22,38 δισ. ευρώ σύμφωνα με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδας. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 5,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.122,9 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 12,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.112,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9.404,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 3,7%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 13,5% και διαμορφώθηκαν στα 2.718,7 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 0,5% και διαμορφώθηκαν στα 3.610,8 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 5,3% στα 1.285,6 εκατ. ευρώ.

Ενισχυμένες κατά 8,1% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.274,4 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 15,1% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.551,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν στα 1.543,9 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 8,4%. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 22,6 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,4% και διαμορφώθηκε σε 35,26 εκατ. τουρίστες στο δεκάμηνο του 2025, έναντι 33,78 εκατ. τουριστών την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ:

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 1.994,2 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2025 και 19.474,2 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025. Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 8,2% τον Οκτώβριο του 2025 και κατά 8,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 7,2% τον Οκτώβριο του 2025 και κατά 4,4% την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Οκτώβριο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 1.994,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.835,1 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αυξημένο κατά 8,7%. Ειδικότερα, άνοδο κατά 8,2% κατέγραψαν τον Οκτώβριο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.252,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2.082,5 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ άνοδος κατά 4,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Οκτώβριος 2025: 258,3 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2024: 247,3 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο τόσο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 7,2% όσο και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 0,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 74,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 91.2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 19.474,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 18.241,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 1.831,0 εκατ. ευρώ ή 8,9% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 22.385,8 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 598,3 εκατ. ευρώ ή 25,9% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.911,6 εκατ. ευρώ.

Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,4%, αλλά και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 3,9%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 70,9% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 89,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Οκτώβριο του 2025, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 8,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 7,3% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.138,5 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 8,1% (Οκτώβριος 2025: 947,0 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2024: 875,9 εκατ. ευρώ).

Η ενίσχυση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 5,8% (Οκτώβριος 2025: 979,1 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2024: 925,0 εκατ. ευρώ) όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 16,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 159,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 9,8% και διαμορφώθηκαν στα 495,4 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 15,3% και διαμορφώθηκαν στα 93,6 εκατ. ευρώ, ενώ άνοδο κατά 31,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 77,6 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 42,9% κατέγραψαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 453,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 15,5% και διαμορφώθηκαν στα 144,7 εκατ. ευρώ. Τέλος, δεν σημειώθηκαν εισπράξεις από τη Ρωσία.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Οκτώβριο του 2025 διαμορφώθηκε σε 3.660,2 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 7,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 6,3% έναντι του Οκτωβρίου του 2024, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 14,7%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ‑27, κατά 6,6%, όσο και από τις λοιπές χώρες, κατά 8,1%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 9,1% και διαμορφώθηκε σε 1.721,8 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 3,0% σε 401,3 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 9,0% σε 810,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 14,0% σε 165,9 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 25,4% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 147,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύθηκε κατά 24,3% και διαμορφώθηκε σε 628,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 24,1% σε 124,9 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, δεν σημειώθηκε ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,4% και διαμορφώθηκε σε 35.261,1 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 33.788,0 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 4,9%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 21.010,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 1,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 9,1% σε 14.250,4 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 6,0%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 7,8%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 8,3% και διαμορφώθηκε σε 5.654,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 2,0% σε 1.874,9 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 8,2% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 2.095,6 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 6,6% και διαμορφώθηκε σε 4.684,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυξημένη κατά 2,0% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.397,4 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 20,5 χιλ. ταξιδιώτες.