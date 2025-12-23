Κεραμέως: Συνδυασμός Τεχνητής Νοημοσύνης με τον ανθρώπινο παράγοντα για να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα

Η κ. Κεραμέως στάθηκε στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας καθώς η ανεργία βρίσκεται σε χαμηλό 17ετίας, στο 8,2%, και το πρώτο δεκάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 188.000 νέες θέσεις εργασίας.

Προκειμένου να επιτευχθούν βέλτιστα αποτελέσματα είναι ανάγκη να συνδυαστεί η τεχνητή νοημοσύνη και ο ανθρώπινος παράγοντα ανέφερε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στο πλαίσιο του 4ου Εργασιακού Συνεδρίου με θέμα «Η Εργασία μετά την ΑI - ο άνθρωπος στο επίκεντρο».

Η κ. Κεραμέως στάθηκε στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας καθώς η ανεργία βρίσκεται σε χαμηλό 17ετίας, στο 8,2%, και το πρώτο δεκάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 188.000 νέες θέσεις εργασίας.

«Σε αυτή τη συγκυρία, λοιπόν, ερχόμαστε να μιλήσουμε για ένα φλέγον ζήτημα, που είναι πώς θα συνδυαστεί ο ανθρώπινος παράγοντας με αυτή την πολύ μεγάλη τεχνολογική επανάσταση», είπε η κ. Κεραμέως.

Όπως είπε η πρώτη σκέψη αφορά στην αναβάθμιση δεξιοτήτων με την υπουργό να τονίζει ότι η Πολιτεία πρέπει να επενδύει στον άνθρωπο στην κατεύθυνση της αναβάθμισης δεξιοτήτων και της επανακατάρτισης.

Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οριζόντιο πρόγραμμα με 500.000 ωφελούμενους το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορά στη ριζική αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση κυρίως σε ψηφιακές δεξιότητες και σε πράσινες δεξιότητες. Ήδη στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση δεξιοτήτων 450.000 ωφελούμενων, ενώ, όπως τόνισε η κ. Κεραμέως, είναι σημαντικό και οι ίδιες οι επιχειρήσεις να επενδύσουν σε σχετικά προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης για το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό τους.

Συνέχεια έχει η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τον κρατικό μηχανισμό με την υπουργό να δίνει δυο παραδείγματα αξιοποίησης της τεχνολογίας από το Υπουργείο Εργασίας.

Το πρώτο αφορά την ψηφιοποίηση των χειρόγραφων καρτελών ενσήμων του e-EFKA με την χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και το δεύτερο στην εφαρμογή «Job Match» της ΔΥΠΑ η οποία έχει την ικανότητα να συνδυάζει τα δεδομένα που εισάγουν οι πολίτες που αναζητούν δουλειά (τόπος, ύψος απολαβών, ειδικότητα κ.α) με τα κριτήρια των επιχειρήσεων που αναζητούν εργαζόμενους.

Μια ακόμη επιλογή όπως είπε η κ. Κεραμέως είναι η ανάγκη συνεργασίας κυβέρνησης και εθνικών κοινωνικών εταίρων προκειμένου να προστατευθεί ο ανθρώπινος παράγοντας και παράλληλα να γίνει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τέλος, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται για τον επαναπατρισμό Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό κυρίως την περίοδο της οικονομικής κρίσης και συγκεκριμένα στην τελευταία δράση που πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη πριν από μερικές εβδομάδες στο πλαίσιο του «Rebrain Greece».

«Η χώρα μας σήμερα έχει να επιδείξει μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Και αυτές αναδεικνύουμε σε αυτές τις δράσεις. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, πάνω από 422.000 Έλληνες έχουν ήδη επιστρέψει την τελευταία δεκαετία. Εμείς δεν θα σταματήσουμε ως Ελληνική Κυβέρνηση και ως Υπουργείο Εργασίας να αγωνιζόμαστε για να επιστρέψει και ο τελευταίος που έφυγε τα δύσκολα χρόνια της κρίσης», τόνισε μεταξύ άλλων η κ. Κεραμέως.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ