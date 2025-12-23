Wall Street: «Ψάχνονται» οι δείκτες μετά το ισχυρό ΑΕΠ

Με μεικτά πρόσημα και δίχως ξεκάθαρο προσανατολισμό κινούνται οι δείκτες, μετά την ανακοίνωση των καθυστερημένων στοιχείων για το ΑΕΠ των ΗΠΑ.

Με μεικτά πρόσημα και δίχως ξεκάθαρο προσανατολισμό κινούνται οι δείκτες την Τρίτη στην Wall Street, μετά την ανακοίνωση των καθυστερημένων στοιχείων για το ΑΕΠ των ΗΠΑ, με την ανάπτυξη να ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες και τους αναλυτές να διαπιστώνουν ότι η οικονομία αντέχει πολλούς περισσότερους κραδασμούς, κυρίως λόγω των δασμών, από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 56 μονάδες ή 0,12% στιις 48.306 μονάδες. Ο S&P 500 προσπαθεί να παραμείνει «πράσινος» τριγυρνώντας στις 6.885 μονάδες και στο +0,10% ενώ ο Nasdaq Composite διαπραγματεύεται ελάχιστα καλύτερα στο +0,19% και στις 23.474 μονάδες.

Με πολύ μεγαλύτερο, του αναμενόμενου, ρυθμό αναπτύχθηκε η οικονομία των ΗΠΑ στο τρίτο τρίμηνο, λαμβάνοντας ώθηση από την ισχυρή καταναλωτική δαπάνη.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε συγκεκριμένα κατά 4,3%, σημειώνοντας ραγδαία ανάπτυξη για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση την Τρίτη. Oικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones είχαν προβλέψει ανάπτυξη 3,2%. Η έκθεση για το ΑΕΠ έχει καθυστέρηση δύο μηνών λόγω του lockdown.

Το δεύτερο τρίμηνο η οικονομία είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 3,8%.

Το αμερικανικό ΑΕΠ είναι σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει εύκολα το 2% για ολόκληρο το έτος, ανάλογα με το τι θα συμβεί στο τέταρτο τρίμηνο που θα ολοκληρωθεί σύντομα. Η οικονομία πιθανότατα επιβραδύνθηκε τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους, εν μέρει λόγω της ζημιάς που προκλήθηκε από το lockdown.

Η έκθεση - η οποία αναβλήθηκε από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία δημοσίευσής της στις 30 Οκτωβρίου λόγω του ρεκόρ κλεισίματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ - ενδέχεται να τρόμαξε τους επενδυτές ώστε να πιστέψουν ότι μια μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα στις αρχές του 2026 είναι λιγότερο πιθανή. Στην πραγματικότητα, μετά την δημοσίευση της έκθεσης, οι traders συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων αύξησαν λίγο τα στοιχήματά τους ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρούσε σταθερά τα επιτόκια στις συνεδριάσεις του Ιανουαρίου και του Μαρτίου, έδειξε το εργαλείο CME FedWatch.

Ο S&P 500 έρχεται από την τρίτη νικηφόρα συνεδρίαση, ενισχυμένος από την άνοδο 1,5% του γίγαντα κατασκευής τσιπ Nvidia και τις άνοδοι των Micron

και Oracle. Δέκα από τους 11 τομείς σημείωσαν κέρδη στη συνεδρίαση. Ο Dow των 30 μετοχών σημείωσε άνοδο περίπου 228 μονάδων, ή 0,5%, ενώ ο Nasdaq Composite, που ασχολείται με την τεχνολογία, σημείωσε άνοδο 0,5%.

«Αυτή η αγορά είναι ακόμα αρκετά υγιής. Οι αποτιμήσεις δεν είναι αρκετά υψηλές σε αυτό το επίπεδο. Δεν βλέπουμε την τάση "φούσκας" που βλέπαμε τότε, και η εμπορική πτυχή είναι πολύ καλύτερη τώρα από ό,τι ήταν στα τέλη της δεκαετίας του '90», δήλωσε ο Κρις Χάρβεϊ, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών και χαρτοφυλακίου στην CIBC Capital Markets, στο CNBC, συγκρίνοντας το hype γύρω από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης με την φούσκα των dot-com.

Ο Χάρβεϊ σημείωσε ότι, σε αντίθεση με τη μανία των διαδικτυακών επενδύσεων στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι χρηματοοικονομικοί κλάδοι έχουν οδηγήσει την αγορά υψηλότερα τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές έχουν στραφεί σε κυκλικές περιοχές της αγοράς.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα κλείσει νωρίς την Τετάρτη στις 1 μ.μ. ET την παραμονή των Χριστουγέννων και θα είναι κλειστό την Πέμπτη για την ημέρα των Χριστουγέννων.