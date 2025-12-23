Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Τεχνική Ολυμπιακή: Απόκτηση του ελέγχου χαρτοφυλακίου ακινήτων από Τρ. Πειραιώς

Την ολοκλήρωση συναλλαγής απόκτησης του ελέγχου χαρτοφυλακίου ακινήτων από την Τράπεζα Πειραιώς, με την κωδική ονομασία "Vesta" ανακοίνωσε η Τεχνική Ολυμπιακή.

Το χαρτοφυλάκιο Vesta αποτελείται από 242 οριζόντιες ιδιοκτησίες, κυρίως οικιστικού χαρακτήρα, καθώς και επαγγελματικά ακίνητα, κατανεμημένα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η μεγαλύτερη γεωγραφική συγκέντρωση εντοπίζεται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Για την υλοποίηση της συναλλαγής συστάθηκε εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "Vesta Αξιοποίησης Ακινήτων A.E.", στην οποία συμμετέχει σε ποσοστό 80% η "Premier Capital Investment Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε.", θυγατρική κατά 100% της Λουξεμβουργιανής Εταιρείας "Premier Capital Investments S.A." και σε ποσοστό 20% η "Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.".

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής δύναται να ανέλθει έως το ποσό των €32 εκατ., ενώ η περίοδος διαχείρισης του χαρτοφυλακίου εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου τέσσερα (4) έτη. «Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη που αφορά την ανωτέρω συναλλαγή», καταλήγει η ανακοίνωση της εισηγμένης.

