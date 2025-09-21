ΗΠΑ: Εταιρείες προειδοποιούν κατόχους βίζα να αποφύγουν ταξίδια στο εξωτερικό

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, μεταξύ των εταιρειών αυτών ήταν και η Micorosoft, η Alphabet, η Amazon, οι οποίες έστειλαν οδηγίες στους εργαζομένους που βρίσκονταν εκτός ΗΠΑ να επιστρέψουν άμεσα και να ακυρώσουν οποιαδήποτε σχέδια να φύγουν από τη χώρα.

Μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τέλους 100.000 ευρώ ετησίως σε επιχειρήσεις για χορήγηση της βίζας εργασίας H - 1B, τεχνολογικοί κολοσσοί έσπευσαν να προειδοποιήσουν του εργαζόμενους που διαθέτουν αυτού τους είδους της άδειες παραμονής να αποφύγουν τα ταξίδια στο εξωτερικό.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, μεταξύ των εταιρειών αυτών ήταν και η Micorosoft, η Alphabet, η Amazon, οι οποίες έστειλαν οδηγίες στους εργαζομένους που βρίσκονταν εκτός ΗΠΑ να επιστρέψουν άμεσα και να ακυρώσουν οποιαδήποτε σχέδια να φύγουν από τη χώρα, καθώς η ρύθμιση μπαίνει σε εφαρμογή την Κυριακή.

Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε ωστόσο το Σάββατο με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ότι το τέλος των 100.000 δολαρίων θα εφαρμόζεται μόνο για τις νέες αιτήσεις και όχι στις ανανεώσεις ούτε τους νυν κατόχους βίζας.

Η Microsoft ενημέρωσε τους εργαζομένους της ότι οι διευκρινίσεις του Λευκού Οίκου «θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα επιστροφής στις ΗΠΑ για τους συναδέλφους μας που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για σημαντικά γεγονότα της ζωής τους και για όσους έχουν προγραμματίσει ταξίδια στο άμεσο μέλλον». Πρόσθεσε ότι παραμένει η πιθανότητα «κάποιας σύγχυσης τις επόμενες ημέρες στα σημεία εισόδου».

Η Amazon επίσης προειδοποίησε τους κατόχους βίζας H-4, η οποία χορηγείται σε συζύγους και εξαρτώμενα μέλη των κατόχων βίζας H-1B, να παραμείνουν στις ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα βίζας H-1B χρησιμοποιείται ευρέως από τον τομέα της τεχνολογίας, ο οποίος το αξιοποιεί για να προσλαμβάνει εξειδικευμένους εργαζόμενους από το εξωτερικό. Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται επίσης από χρηματοοικονομικές εταιρείες και εταιρείες συμβούλων.