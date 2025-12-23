Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Quest Συμμετοχών: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση φωτοβολταϊκών σταθμών έναντι 36 εκατ. ευρώ

Newsroom
Quest Συμμετοχών: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση φωτοβολταϊκών σταθμών έναντι 36 εκατ. ευρώ
Η εταιρεία Quest Συμμετοχών Α.Ε., σε συνέχεια της από 11.08.2025 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι την 23.12.2025 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW έναντι καθαρού τιμήματος (cash-free, debt-free) € 36 εκατ..

tags:
Quest
Φωτοβολταϊκά
