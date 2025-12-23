Έρχονται επιδοτήσεις ΕΣΠΑ ως 150.000 ευρώ για ίδρυση startups στην Ήπειρο

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να είναι ανάλογος με το επιχειρηματικό σχέδιο και μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€ έως 150.000€.

Στην προκήρυξη νέας δράσης με στόχο την ίδρυση και η υποστήριξη, νέων Νεοφυών επιχειρήσεων (Startup) αλλά και εταιρειών Τεχνοβλαστού (Spin-off) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου και επενδύουν στην καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά προχωράει το επόμενο χρονικό διάστημα το ΕΣΠΑ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να είναι ανάλογος με το επιχειρηματικό σχέδιο και μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€ έως 150.000€. Η περίοδος υποβολής των προτάσεων είναι από 15/1/2026 έως 18/3/2026.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες, ενώ η χρηματοδότηση των θέσεων εργασίας, ενοικίων επαγγελματικού χώρου, χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων αφορά διάστημα 18 μηνών.​

Τι αφορά η πρόσκληση

Η πρόσκληση αφορά δύο διακριτές υποδράσεις και ο Δυνητικός Δικαιούχος πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά την υποδράση για την οποία θέλει να υποβάλει την πρόταση του:

Υποδράση 1: Δημιουργία Startup & Spin-off επιχειρήσεων στην Ήπειρο

Η υποδράση αφορά υπό σύσταση επιχειρήσεις. Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν σχέδιο καταστατικού υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη/εταίρους και θα προβούν σε έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Υποδράση 2: Ενίσχυση νέων Startup & Spin-off επιχειρήσεων στην Ήπειρο

Η υποδράση αφορά νέες επιχειρήσεις. Ως νέες νοούνται οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2023 και έπειτα.

Η δράση επικεντρώνεται στους Τομείς της περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021- 2027 (ΕΣΕΕ).

Η παρούσα δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος και τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) / Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου - Ηπείρου & Ιονίων Νήσων.

​Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι επιχειρήσεις, δηλαδή κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα και χαρακτηρίζονται ως Νεοφυείς (Startup) ή Εταιρείες Τεχνοβλαστού (Spin-off).

Δικαιούχος επιχείρηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα υποβολής για χρηματοδότηση μόνο μιας πρότασης.

Σε ποιους απευθύνεται

​​​​Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι επιχειρήσεις, δηλαδή κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα και χαρακτηρίζονται ως Νεοφυείς (Startup) ή Εταιρείες Τεχνοβλαστού (Spin-off).

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στην ελληνική γλώσσα, από τον δυνητικό Δικαιούχο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) (https://app.opske.gr/) με την ένδειξη «Ήπειρος Καινοτομίας: Δημιουργία και Ενίσχυση Startup & Spin-off επιχειρήσεων» και συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκληση​ς.​

Τι θα χρηματοδοτηθεί

Οι κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση είναι οι εξής:

Δαπάνες προσωπικού Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργικές Δαπάνες Δαπάνες Λογισμικού Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Έμμεσες Δαπάνες

Για την κάλυψη των έμμεσων δαπανών χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών (κατηγορίες 01-08) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και του άρθρου 32 της ΥΑΕΚΕΔ. Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών. Η μη προσκόμιση παραστατικών δεν αίρει την υποχρέωση των Δικαιούχων για τήρηση της Εθνικής Νομοθεσίας και του Ενωσιακού Κανονιστικού Πλαισίου. Επισημαίνεται ότι η χρήση του κωδικού 09.01 είναι υποχρεωτική.

Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 2.000.000€. Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος διατηρεί το δικαίωμα αύξησης του προϋπολογισμού της Δράσης με βάση τις υποβληθείσες προτάσεις και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Η δημόσια δαπάνη ανά δράση κατανέμεται ως εξής:

- Υποδράση 1: Δημιουργία Startup & Spin-off επιχειρήσεων στην Ήπειρο: 1.000.000€

- Υποδράση 2: Ενίσχυση νέων Startup & Spin-off επιχειρήσεων στην Ήπειρο: 1.000.000€

Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης είναι ο Καν. (ΕΕ) 2023/2831 (de minimis) της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως ισχύει.​