ΗΠΑ: Ξεπέρασε κατά πολύ τις εκτιμήσεις η ανάπτυξη του γ' τριμήνου

Με πολύ μεγαλύτερο, του αναμενόμενου, ρυθμό αναπτύχθηκε η οικονομία των ΗΠΑ στο τρίτο τρίμηνο, λαμβάνοντας ώθηση από την ισχυρή καταναλωτική δαπάνη.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε συγκεκριμένα κατά 4,3%, σημειώνοντας ραγδαία ανάπτυξη για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση την Τρίτη. Η έκθεση για το ΑΕΠ έχει καθυστέρηση δύο μηνών λόγω του lockdown.

Το δεύτερο τρίμηνο η οικονομία είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 3,8%.

Το αμερικανικό ΑΕΠ είναι σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει εύκολα το 2% για ολόκληρο το έτος, ανάλογα με το τι θα συμβεί στο τέταρτο τρίμηνο που θα ολοκληρωθεί σύντομα. Η οικονομία πιθανότατα επιβραδύνθηκε τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους, εν μέρει λόγω της ζημιάς που προκλήθηκε από το lockdown.

Ωστόσο, ένας ρυθμός ανάπτυξης 2% ή περισσότερο θα ήταν ένα είδος νίκης για μια οικονομία που έχει αντιμετωπίσει έντονες αντιξοότητες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όπως σημειώνει το Marketwatch.

Η ανθεκτικότητα της οικονομίας θα μπορούσε επίσης να θέσει τις ΗΠΑ σε τροχιά για να σημειώσει παρόμοια σταθερή ανάπτυξη το 2026.

Οι υψηλοί δασμοί των ΗΠΑ, ο επίμονος πληθωρισμός και η αυξανόμενη ανεργία δεν ήταν αρκετά για να εκτροχιάσουν την οικονομία των ΗΠΑ.

Η ισχυρή ανάπτυξη την άνοιξη και το καλοκαίρι αντιστάθμισε μια μικρή συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο, τοποθετώντας την οικονομία σε ανάπτυξη τουλάχιστον 2% για τέταρτο συνεχόμενο έτος.

Κύριοι μοχλοί της ανάπτυξης ήταν οι καταναλωτικές δαπάνες, υποστηριζόμενες από τα ρεκόρ κερδών της χρηματιστηριακής αγοράς, όπως και οι τεράστιες επιχειρηματικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.