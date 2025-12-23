ΧΑ: Stock picking στα υψηλά του 2025

Μετά από αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε οριακή άνοδο. Σε αρνητικό έδαφος το μεγαλύτερο μέρος του FTSE Large Cap, ξεχώρισε η άνοδος της Metlen.

Μετά από 20 εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος διακύμανσης 14 μονάδων, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών έκλεισε την Τρίτη με οριακή άνοδο, σημειώνοντας νέο υψηλό 15ετίας.

Στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών ο ΓΔ βρέθηκε να ενισχύεται έως τις 2.133,96 μονάδες, που αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη ενδοσυνεδριακή τιμή εντός του 2025 – και μια ανάσα από το φετινό ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2.135,29 μονάδων της 14ης Αυγούστου.

Έτσι, αν και με αποδυναμωμένο λόγω των ημερών τζίρο, και παρά το γεγονός ότι μόλις 8 μετοχές του FTSE Large Cap έκλεισαν με θετικό πρόσημο, η αγορά εμφάνισε ενθαρρυντικά στοιχεία, λίγο πριν την τριήμερη διακοπή των Χριστουγέννων, και ενώ απομένουν μόλις τρεις συνεδριάσεις την ερχόμενη εβδομάδα για την ολοκλήρωση της χρονιάς.

Ασφαλώς δεν έλειψαν και οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, στοιχείο αναμενόμενο σε μια αγορά που το 2025 ξεχώρισε διεθνώς, «δίνοντας» ένα +45% από την αρχή της χρονιάς, +84% σε επίπεδο τραπεζικού δείκτη και (πολύ) υψηλότερες αποδόσεις σε πληθώρα μεμονωμένων τίτλων.

Οι συναλλαγές της Τρίτης έκλεισαν για τον Γενικό Δείκτη με οριακά κέρδη 0,03% στις 2.127,79 μονάδες ενώ, αντιθέτως, ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με μικρές απώλειες 0,33% στις 2.351,84 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,1:1, με 60 τίτλους να κλείνουν ενισχυμένοι, έναντι 53 που κατέγραψαν απώλειες και 38 που διατηρήθηκαν αμετάβλητοι.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 176 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 34,18 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Εξ αυτών, το 56% περίπου (19,31 εκατ. ευρώ) αφορούσε 4 πακέτα στην Τρ. Πειραιώς, σε τιμές μεταξύ 7,04 και 7,078 ευρώ ανά μετοχή.

Με ώθηση από το deal στη Χιλή, η μετοχή της Metlen βρέθηκε στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap, ενισχυμένη 2,54% στα 42,80 ευρώ, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο σε διάστημα ενός μηνός (από 25/11).

Στα 50,90 ευρώ με άνοδο 0,99% έκλεισε ο τίτλος της Τιτάν, η Σαράντης ενισχύθηκε 0,90% στα 13,50 ευρώ, και ακολούθησαν οι μετοχές των Alpha Bank (+0,69%), Optima (+0,52%), Eurobank (+0,51%), Aegean (+0,42%) και ΟΤΕ (+0,18%). Χωρίς μεταβολή στα 18,52 ευρώ ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές για τη μετοχή του ΟΠΑΠ.

Σε αρνητικό έδαφος τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Τρ. Κύπρου και ΔΑΑ υποχωρώντας 1,48% και 1,47% αντίστοιχα, η ΕΤΕ έκλεισε με απώλειες 1,33% στα 13,34 ευρώ, ενώ πάνω από 1% υποχώρησε και η ΕΥΔΑΠ (-1,29%) σα 7,69 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν επίσης, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Lamda Development (-0,84%), Viohalco (-0,83%), Helleniq Energy (-0,76%), Τρ. Πειραιώς (-0,48%), Motor Oil (-0,32%), ΔΕΗ (-0,28%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,24%) και Coca-Cola HBC (-0,05%).