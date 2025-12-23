Από την Κίνα το 80% των παιχνιδιών στην ΕΕ - Στα 7,1 δισ. ευρώ ο τζίρος

Κάθε εορταστική περίοδος τα δώρα πρωταγωνιστούν, με την αγορά παιχνιδιών να αποτελεί ένα από τα πλέον ξεχωριστά κομμάτια τους.
Όσο αφορά το ευρωπαϊκό λιανεμπόριο, το 2024 η ΕΕ ήταν καθαρός εισαγωγέας παιχνιδιών σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, με παιχνίδια αξίας 7,1 δισ. ευρώ που εισήχθησαν από χώρες εκτός ΕΕ (+0,6 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2023), ενώ οι εξαγωγές εκτός ΕΕ ανήλθαν σε 2,5 δισ.α ευρώ (+0,2 δισ. ευρώ), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
Η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής παιχνιδιών στην ΕΕ με 80% (αξίας 5,6 δισ. ευρώ) των εισαγωγών παιχνιδιών, πολύ μπροστά από το Βιετνάμ με 6% (418 εκατ. ευρώ) και το Ηνωμένο Βασίλειο (3%, 188 εκατ. ευρώ).
Η Γερμανία και η Ολλανδία ήταν οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς παιχνιδιών στην ΕΕ από χώρες εκτός ΕΕ, με 17% η καθεμία, ενώ η Γαλλία αντιπροσώπευε το 14% των συνολικών εισαγωγών σε αξία.
Κορυφαίος προορισμός εξαγωγών το Ηνωμένο Βασίλειο
Ο κύριος προορισμός εξαγωγών εκτός ΕΕ ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (33%, 838 εκατ. ευρώ), ακολουθούμενο από την Ελβετία (13%, 315 εκατ. ευρώ) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (10%, 245 εκατ. ευρώ).
Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι 3 χώρες της ΕΕ αντιπροσώπευαν σχεδόν το 60% των εξαγωγών εκτός ΕΕ σε αξία. Η Τσεχία (28%) ήταν ο κύριος εξαγωγέας παιχνιδιών από την ΕΕ προς τον υπόλοιπο κόσμο, μπροστά από τη Γερμανία (17%) και το Βέλγιο (13%).