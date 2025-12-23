Μητσοτάκης για τηλεμαραθώνιο Antenna: «Τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν τον δρόμο της κοινωνικής ευθύνης»

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη με ανάρτηση του στο Χ, τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και τον ιδιοκτήτη του Θοδωρή Κυριακού για τον τηλεμαραθώνιο που διοργάνωσε το κανάλι.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη με ανάρτηση του στο Χ, τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και τον ιδιοκτήτη του Θοδωρή Κυριακού για τον τηλεμαραθώνιο που διοργάνωσε το κανάλι. Να σημειωθεί ότι συγκεντρώθηκαν 3,3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα ενισχύσουν 5 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για παιδιά.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε στην ανάρτηση του:

«Μόνο μπράβο αξίζουν στον Αntenna και τον Θοδωρή Κυριακού για τον χθεσινό τηλεμαραθώνιο, που συγκέντρωσε 3,3 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας 5 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για τα παιδιά. Τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν τον δρόμο της κοινωνικής ευθύνης που οφείλουν να ακολουθούν όλοι».

Μόνο μπράβο αξίζουν στον Αntenna και τον Θοδωρή Κυριακού για τον χθεσινό τηλεμαραθώνιο, που συγκέντρωσε 3,3 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας 5 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για τα παιδιά. Τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν τον δρόμο της κοινωνικής ευθύνης που οφείλουν να ακολουθούν όλοι. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 23, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ