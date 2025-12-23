Κοντογεώργης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Να υπάρξει κοινωνική υπευθυνότητα

Το αγροτικό ζήτημα σχεδόν μονοπώλησε τη συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, στον θεσσαλικό τηλεοπτικό σταθμό astratv.

Ο Θ. Κοντογεώργης ξεκίνησε παραθέτοντας τις δυσκολίες που είχε η φετινή χρονιά για τον αγροτικό κόσμο (ΟΠΕΚΕΠΕ και η «απαιτούμενη αλλαγή» στις αγροτικές επιδοτήσεις, η ευλογιά, οι χαμηλές τιμές σε κάποια προϊόντα), σε ένα επάγγελμα που, ούτως ή άλλως, έχει τις δυσκολίες του, συμπλήρωσε. Και συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι «αυτά τα χρόνια υπάρχει μια κυβέρνηση στον τόπο -αυτήν που έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός- η οποία έχει σχέσεις ειλικρίνειας και ανοιχτό δίαυλο με τον αγροτικό κόσμο -και μέσα από αυτόν τον ανοιχτό δίαυλο πάντοτε βρίσκαμε λύσεις».

Και αφού σημείωσε ότι «την πόρτα διαλόγου την έχουμε αφήσει, την αφήνουμε ανοιχτή», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ διεμήνυσε: «Είπαμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε αυτά τα μπλόκα διαμαρτυρίας -οι αγρότες, όπως κάθε κοινωνική ομάδα έχουν κάθε δημοκρατικό δικαίωμα να διαμαρτύρονται- δεν πρέπει, ειδικά αυτές τις μέρες, να μετατραπούν σε μπλόκα ταλαιπωρίας για τους πολίτες που επιθυμούν να μετακινηθούν».

Συνεπώς, ανοιχτός διάλογος ναι, αλλά και με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και τους περιορισμούς από την Ευρώπη, συμπέρανε και επεσήμανε το λάθος, όπως είπε, να μην προσέρχονται στον διάλογο οι αγρότες, όταν μάλιστα η πρόσκληση έρχεται από τον πρωθυπουργό. Τη στιγμή αυτή, συνέχισε, το διεκδικητικό πλαίσιο προκαλεί προβλήματα σε χιλιάδες συμπολίτες μας, ως εκ τούτου, συμπλήρωσε, «θα πρέπει να το δουν σε διαφορετικό πλαίσιο κοινωνικής υπευθυνότητας». Εξ άλλου, υπογράμμισε, «δεν πιστεύω ότι δεν τους ενδιαφέρει η τοπική οικονομία αλλά και η ασφάλεια των συμπολιτών μας».

Στη δημοσιογραφική παρατήρησε ότι, ήδη, κλάδοι (ξενοδόχοι, επισιτιστικά επαγγέλματα κά) κάνουν λόγο για ζημιές, ο Θ. Κοντογεώργης αναγνώρισε ότι αυτό «είναι μια πραγματικότητα». Διευκρίνισε πάντως, ότι «η κυβέρνηση δεν επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά στη λογική, τον διάλογο, τις λύσεις».

Και προσέθεσε ότι η αστυνομία -«που είναι και η μόνη αρμόδια να κρίνει»- και «σε συνεννόηση με τα μπλόκα των αγροτών (πρέπει) να κάνει τις απαραίτητες διευθετήσεις ώστε να εξυπηρετηθούν οι συμπολίτες μας, πάντοτε όμως με γνώμονα την ασφάλεια».

Στο σημείο αυτό της συνέντευξης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έβαλλε κατά της αντιπολίτευσης: «χαϊδεύει αυτιά», «δεν παίρνει θέση στα ζητήματα». Επιπλέον, «μας κατηγορούσε ότι καθυστερήσαμε να δώσουμε τις επιδοτήσεις και τώρα όλες οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος του χρόνου...», ενώ τώρα «δεν ψηφίζει τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που είναι μια σημαντική αλλαγή προκειμένου να υπάρχει δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο».

Στο δια ταύτα, ο Θ. Κοντογεώργης αναγνώρισε τα «υπαρκτά ζητήματα στον αγροτικό κόσμο», φέρνοντας ως παράδειγμα, το κόστος παραγωγής, αλλά, διευκρίνισε, «πηγαίνουμε μέχρι εκεί που μπορούμε». Και, «με απόλυτη κατανόηση στα αιτήματα κάθε κοινωνικής ομάδας», διεμήνυσε: «Αυτό δεν μπορεί να τελεί υπό ένα καθεστώς εκβιαστικής εκδίκησης εις βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων». Κλείνοντας την τοποθέτησή του πρότεινε στους αγρότες «να συζητήσουμε ρεαλιστικά για κάθε επόμενη χρονιά, γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ».

Η συνέντευξη έκλεισε με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού για σύσταση ειδικής γραμματείας αποκλειστικά για τις ορεινές περιοχές: «υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο δώδεκα πυλώνων» - και η διαμονή, η εργασία, η υγεία και η παιδεία, είναι τέσσερις από αυτούς. Η γραμματεία αυτή θα έχει έδρα στην Προεδρία της Κυβέρνησης, ουσιαστικά θα βρίσκεται στο γραφείο του πρωθυπουργού. Με ζητούμενο, επεσήμανε, τη συγκράτηση του πληθυσμού, αλλά και την προσέλκυση κόσμου από τις πόλεις. Διευκρίνισε όμως ότι η απάντηση στο πρόβλημα δεν είναι οριζόντιες λύσεις, γιατί, πολύ απλά, «δεν είναι όλα τα βουνά ίδια». Στον αντίποδα, «πηγαίνουμε πιο στοχευμένα με τοπικά σχέδια για κάθε περιοχή».

Και έκλεισε λέγοντας: «Να βοηθήσουμε εκεί που υπάρχει πλεονέκτημα», αλλά, συγχρόνως, «σε τομείς που έχουμε μείνει πίσω, να κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι μαζί για ένα βήμα μπροστά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ