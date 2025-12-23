Η ΕΕΕΠ «αγοράζει γνώση» για τη διεθνή αγορά τυχερών παιγνίων

Ετήσια συνδρομή στη H2 Gambling Capital – Πρόσβαση σε δεδομένα από 150 αγορές και προβλέψεις πενταετίας.

Σε μια περίοδο που η ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων εξελίσσεται ραγδαία και ενισχύεται θεσμικά, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) επενδύει στην τεχνογνωσία και στα δεδομένα. Με απόφασή της, η Αρχή ενέκρινε την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «H2 Gambling Capital».

Η αξία της πληροφορίας: πρόσβαση σε στοιχεία από το 1999 έως σήμερα

Η H2 Gambling Capital παρέχει αναλυτικά δεδομένα για την πορεία των τυχερών παιγνίων σε περισσότερες από 150 χώρες - τόσο σε επίγεια όσο και σε διαδικτυακά κανάλια. Η βάση δεδομένων καλύπτει:

Ιστορικά στοιχεία από το 1999

Προβλέψεις για τα επόμενα πέντε έτη

Ανάλυση αγοράς, προϊόντων και κανονιστικού πλαισίου

Στοιχεία μεριδίων αγοράς και οικονομικών επιδόσεων εταιρειών

Συγκριτικά μοντέλα εσόδων ανά είδος παιχνιδιού (στοίχημα, καζίνο, λοττο κ.ά.).

Η υπηρεσία προσφέρει απεριόριστη πρόσβαση στα στελέχη της ΕΕΕΠ, παρέχοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων για ανάλυση τάσεων, εποπτεία και χάραξη πολιτικής.

Στρατηγικό εργαλείο για εποπτεία και πολιτική

Η ΕΕΕΠ, ως ανεξάρτητη αρχή εποπτείας των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, διαχειρίζεται ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία, με την ανάπτυξη των διαδικτυακών παιχνιδιών, τις νέες άδειες και τις μεγάλες επενδύσεις σε καζίνο–θέρετρα. Η πρόσβαση σε αξιόπιστα διεθνή δεδομένα αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για:

Παρακολούθηση των διεθνών τάσεων Σύγκριση της ελληνικής αγοράς με άλλες δικαιοδοσίες Αξιολόγηση επενδυτικών πρωτοβουλιών Κατανόηση των επιπτώσεων της ψηφιακής μετάβασης Τεκμηριωμένες ρυθμιστικές παρεμβάσεις

Η H2 Gambling Capital: Σημείο αναφοράς για τη διεθνή βιομηχανία

Η βρετανική εταιρεία H2 Gambling Capital, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρείται παγκόσμια αυθεντία στα δεδομένα για τα τυχερά παίγνια. Οι αναλύσεις της χρησιμοποιούνται από ρυθμιστικές αρχές, επενδυτικούς οίκους, οργανισμούς όπως η European Gaming and Betting Association (EGBA), καθώς και από μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της H2, η ευρωπαϊκή αγορά τυχερών παιγνίων ξεπέρασε τα 123 δισ. ευρώ σε ακαθάριστα έσοδα (GGR) το 2024, με το online gaming να κατέχει περίπου το 39% του συνόλου, ποσοστό που προβλέπεται να αγγίξει το 45% έως το 2029.

Η ελληνική αγορά και ο ρόλος της ΕΕΕΠ

Η ελληνική αγορά, με έσοδα από τυχερά παίγνια που ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ ετησίως, χρειάζεται εργαλεία διεθνούς benchmarking για να ενισχύσει τη διαφάνεια και την ελκυστικότητά της προς τους επενδυτές. Η ανάγκη διαφάνειας γίνεται πιο επιτακτική καθώς η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση ψηφιακής αναβάθμισης της αγοράς τυχερών παιγνίων, με νέα επενδυτικά έργα, ανανεωμένες άδειες και διευρυνόμενη διαδικτυακή δραστηριότητα.

Η ΕΕΕΠ, μέσω της πρόσβασης σε διεθνή δεδομένα και προβλέψεις, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές της αγοράς, να συγκρίνει τις ελληνικές επιδόσεις με τις διεθνείς και να σχεδιάζει πολιτικές βασισμένες σε αξιόπιστα στοιχεία. Η ετήσια συνδρομή στη H2 Gambling Capital εντάσσεται στη στρατηγική της Αρχής για ενίσχυση της διαφάνειας, της εποπτείας και της επιστημονικής τεκμηρίωσης των αποφάσεών της, σε έναν τομέα όπου τα δεδομένα και οι προβλέψεις αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.