Τουρισμός: Μετ' εμποδίων η αύξηση της κίνησης στις γιορτές

Παρά τις ενδείξεις αυξημένης κίνησης και της δυναμικής που καταγράφεται στα στοιχεία των αεροπορικών, η τελική εικόνα για τις γιορτές θα μπορούσε να είναι διαφορετική.

Μεικτή προδιαγράφεται η εικόνα της τουριστικής κίνησης κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με το ενδιαφέρον για ταξίδια να παραμένει έντονο αλλά τις επιμέρους συνθήκες να φρενάρουν, εν μέρει, τον προαναφερθέντα ενθουσιασμό.

Καθώς μάλιστα προχωράμε προς τις ημέρες των αργιών τόσο τα μπλόκα των αγροτών όσο και οι απεργίες που έχουν προαναγγελθεί σε αεροδρόμια του εξωτερικού, φρενάρουν τους Έλληνες ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής, καθιστώντας την μεγάλη άνοδο αμφίβολη.

Αυξημένο το ενδιαφέρον για Χριστούγεννα α λά ελληνικά

Ειδικότερα, για τον Δεκέμβριο, συμπεριλαμβανομένης της εορταστικής περιόδου, τα διαθέσιμα στοιχεία από το Airdata Tracker του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (INSETE) δείχνουν ότι οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις σε διεθνείς πτήσεις που φτάνουν στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί περίπου κατά 10% σε σύγκριση με πέρυσι, υποδεικνύοντας έναν γενικό θετικό ρυθμό στην είσοδο επισκεπτών την περίοδο των γιορτών.

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, οι κύριες αγορές προέλευσης για τη χώρα παραμένουν η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Κύπρος. Παράλληλα, δε, καταγράφεται σημαντική άνοδος διαθέσιμων θέσεων από άλλες αγορές. Για παράδειγμα οι θέσεις από την Ισπανία αυξάνονται περίπου κατά 30,6%, από την Πολωνία 41,9%, από την Αίγυπτο 24,2%, ενώ υψηλά ποσοστά ανόδου καταγράφονται σε πιο μικρές πηγές όπως η Δανία (+60,2%), η Κίνα (+90,1%) και η Σουηδία (+83,3%).

Στην εγχώρια αγορά, η Αθήνα δείχνει άνοδο περίπου 9,3% στις διεθνείς αεροπορικές θέσεις. Ωστόσο βέβαια το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται εκεί με τις προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις να αυξάνουν και προς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Για την ακρίβεια το Ηράκλειο εμφανίζει αύξηση 76,3%, η Σαντορίνη κατά 85% και η Ζάκυνθο κατά 58,4%. Ακολουθούν Κέρκυρα με ποσοστό ανόδου 54,6%, Καλαμάτα με 53%, Χανιά με 48,4% και Ρόδος με 44,2%, γεγονός που δείχνει ότι το διεθνές ενδιαφέρον για ελληνικούς προορισμούς δεν περιορίζεται μόνο στην Αθήνα.

Προβληματισμοί και μικρό «φρένο» στις προκρατήσεις

Παρά τα θετικά σημάδια βέβαια, οι επιμέρους συνθήκες δεν σταματούν να προβληματίζουν την αγορά ως προς το τελικό αποτέλεσμα της εορταστικής περιόδου. Βασικότερη αιτία είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Τα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, κυρίως σε περιοχές όπως η Ιονία Οδός και η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας, παρακωλύουν τους οδικούς ταξιδιώτες για τις απρόβλεπτες συνέπειες και τις μεγάλες καθυστερήσεις που μπορεί να έχει η όποια μετακίνηση.

Παράγοντες του τουρισμού μάλιστα έχουν ήδη αναφέρει ότι εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων έχουν παρατηρηθεί ακυρώσεις σε ορεινούς και ημιορεινούς προορισμούς ενώ έχει επηρεαστεί αισθητά και η ροή των κρατήσεων τις τελευταίες εβδομάδες. Οι ακυρώσεις φτάνουν ανά περιπτώσεις ακόμα και το 30% ενώ σε περιοχές όπως ο Βόλος, φορείς του κλάδου επισημαίνουν ότι από την μέρα που ξεκίνησαν τα μπλόκα σταμάτησε «να χτυπάει το τηλέφωνο» για νέες κρατήσεις ενώ αρκετοί ταξιδιώτες επιλέγουν να μεταθέσουν ή να αλλάξουν τα σχέδιά τους. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα από τα τουριστικά γραφεία, με τους επιχειρηματίες να σημειώνουν ότι πολλοί είναι εκείνοι που αναμένουν την έκβαση των κινητοποιήσεων πριν επιβεβαιώσουν τα σχέδιά τους.

Καθώς δε οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, ώστε να ασκηθεί πρόσθετη πίεση στην κυβέρνηση για την ικανοποίηση των διεκδικήσεων τους, ο προβληματισμός εντείνεται. Μικρή ελπίδα αποτελεί η απόφαση τους για «ήπια κυκλοφορία» σε συγκεκριμένα σημεία ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Παράλληλα με τα παραπάνω, η εορταστική περίοδος βρίσκει την Ευρώπη αντιμέτωπη με κινητοποιήσεις εργαζομένων σε αεροδρόμια, οι οποίες συμπέφτουν με την εορταστική περίοδο και μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις, ακυρώσεις και μεγαλύτερους χρόνους αναμονής σε μεγάλους διεθνείς κόμβους. Προσωπικό εδάφους, πληρώματα και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν ήδη προχωρήσει σε απεργιακές δράσεις σε αεροδρόμια της Ιταλίας, ενώ κινητοποιήσεις προσωπικού check-in και χειρισμού αποσκευών συγκεκριμένων αεροπορικών αναμένονται στο Λονδίνο και σε αεροδρόμια της Σκανδιναβίας. Παράλληλα απεργίες και σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή ή προγραμματιστεί για την αμέσως επόμενη περίοδο εντείνοντας τις αμφιβολίες για ομαλές μετακινήσεις. Σε αυτό το κλίμα, πολλοί ταξιδιώτες που σχεδίαζαν να ταξιδέψουν αεροπορικώς την τελευταία στιγμή έχουν δείξει δισταγμό, με παρατηρούμενη επιβράδυνση στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής εντός Δεκεμβρίου.

Οι Έλληνες κάνουν Χριστούγεννα στο εξωτερικό και φέτος

Καθώς βέβαια τα αεροπορικά ταξίδια έχουν μεγαλύτερο παράθυρο κρατήσεων από τα αεροπορικά, η κίνηση για τις γιορτές παρουσιάζει ήδη ανοδική πορεία, με όλο και περισσότερους Έλληνες να σχεδιάζουν αποδράσεις και εκτός ελληνικών συνόρων.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της Αegean, του μεγαλύτερου εγχώριου αερομεταφορέα, βάσει των οποίων η ζήτηση για την περίοδο των Χριστουγέννων κινείται στα ίδια υψηλά επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά στο δίκτυο εξωτερικού, ενώ εμφανίζεται εμφανώς αυξημένη στο δίκτυο εσωτερικού. Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της AEGEAN, οι πληρότητες της στο δίκτυο εξωτερικού ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 80%, τόσο από και προς Αθήνα όσο και από και προς Θεσσαλονίκη, για την περίοδο περίοδος Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων. Αντίστοιχα, για το δίκτυο του εσωτερικού οι πληρότητες για την περίοδο Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων από/προς Αθήνα αγγίζουν κατά μέσο όρο το 70% ενώ από/προς Θεσσαλονίκη οι πληρότητες ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 80%

Υπό αυτό το πρίσμα και παρά τις ενδείξεις αυξημένης κίνησης και της δυναμικής που καταγράφεται στα στοιχεία των αεροπορικών θέσεων, η τελική εικόνα για τις γιορτές θα μπορούσε να είναι διαφορετική.