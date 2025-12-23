Πολιτική | Ελλάδα

Γκίλφοϊλ: Ο πολιτιστικός διάλογος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων ΗΠΑ και Ελλάδας

«Ο πολιτιστικός διάλογος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Όπως σημειώνει παρακολούθησε την παράσταση της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μαζί με τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

«Συγχαίρω τον μαέστρο Διονύση Γραμμένο και τους μουσικούς για μια εμπνευσμένη βραδιά. Το μέλλον της Ελλάδας δεν έχει ακουστεί ποτέ πιο λαμπρό!», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

