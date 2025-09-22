Πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεχίζει για 6η συνεχόμενη χρονιά το επιτυχημένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεχίζει για 6η συνεχόμενη χρονιά το επιτυχημένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν.3959/2011 μέσω του οποίου νέοι επιστήμονες έχουν τη δυνατότητα:

να γνωρίσουν τις συνθήκες του ελεύθερου ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά και τον κόσμο των επιχειρήσεων

να εφαρμόσουν και να εμπλουτίσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις

να ασκηθούν σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον υπό το πρίσμα της διεπιστημονικότητας, αναπτύσσοντας έτσι το επαγγελματικό τους προφίλ

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι (απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι) νέοι επιστήμονες Νομικής κατεύθυνσης (με επιθυμητή ειδίκευση σε θέματα ανταγωνισμού, ευρωπαϊκού δικαίου ή διοικητικού δικαίου), Οικονομικής επιστήμης (με επιθυμητή ειδίκευση σε θέματα ανταγωνισμού, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και οικονομετρίας), Επιστήμης Δεδομένων (data scientists – επιθυμητή εξειδίκευση στον χειρισμό και στην ανάλυση αλγορίθμων και τεχνικών μηχανικής μάθησης και γενικότερα τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης κατά προτίμηση βασισμένες σε οικονομικές και στατιστικές αρχές), καλούνται να υποβάλουν έως και την Δευτέρα 20.10.2025 σχετική αίτηση.

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους ΕΔΩ.