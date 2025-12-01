ΧΑ: Αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος για τον Γενικό Δείκτη

Στην τελική ευθεία του 2025 μπαίνει η Λεωφόρος Αθηνών, με την αγορά να προέρχεται απο διήμερη διόρθωση. Εκατέρωθεν των 2.080 μονάδων ο Γενικός Δείκτης.

Upd. 13:28

Στην τελική ευθεία του 2025 μπαίνει η Λεωφόρος Αθηνών, με 20 συνεδριάσεις να απομένουν για την ολοκλήρωση του έτους και την αγορά να προέρχεται από δύο διαδοχικά πτωτικά κλεισίματα, αμφότερα με ιδιαίτερα χαμηλούς τζίρους λόγω του εορτασμού της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Αν και ο Δεκέμβριος χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά χαμηλούς τζίρους, η συναλλακτική δραστηριότητα αναμένεται, πριν μπούμε σε αμιγώς εορταστικούς ρυθμούς, να κινηθεί λίγο πιο κοντά στον ΚΜΟ 100 ημερών των 239 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή της η Fast Finance, η αγορά κινείται στο άνω μέρος της τετράμηνης συσσώρευσης και το επόμενο διάστημα θα φανεί αν βρισκόμαστε κοντά σε ανοδική λύση ή όχι, αν και «το μόνο σίγουρο είναι ότι μια ανοδική λύση θα προσελκύσει ακόμα περισσότερους επενδυτές στην αγορά».

Οι ελληνικές εισηγμένες αυτές τις ημέρες βρίσκονται σε μπαράζ επαφών με επενδυτές. Μετά το roadshow της μεσαίας κεφαλαιοποίησης την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα και αύριο πραγματοποιείται στο Λονδίνο το 4ο Greek Investment Conference στο Λονδίνο, που διοργανώνει η Morgan Stanley και στο οποίο θα παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός.

Όπως τονίζει η Fast Finance, τα αποτελέσματα των ελληνικών εταιριών ήταν ιδιαιτέρως ενισχυμένα, ενώ ο Γενικός Δείκτης και κυρίως ο τραπεζικός υπεραπέδωσαν το 2025. «Πλέον οι ξένοι βλέπουν με διαφορετικό μάτι την ελληνική αγορά, έχοντας αφήσει πίσω την 10ετή κρίση» σημειώνει η Χρηματιστηριακή.

Ειδικά για τις τράπεζες, ισχυρή δυναμική το 2026 βλέπει (και) η Alpha Finance, επισημαίνοντας σε ανάλυσή της ότι οι φετινές πιέσεις στα έσοδα από τόκους, λόγω της ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής, σταδιακά υποχωρούν, και ότι η σταθερή πορεία των βασικών εσόδων, η συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση και οι ενισχυμένες κεφαλαιακές θέσεις αποτελούν τους βασικούς πυλώνες που στηρίζουν τη θετική εικόνα για τον κλάδο.

Στο ταμπλό, παρά τις απώλειες περί του 1,25% στη Φρανκφούρτη και 0,75% στο Παρίσι, ο Γενικός Δείκτης εμφανίζει πιο ανθεκτική εικόνα, υποχωρώντας οριακά σε ποσοστό 0,10% στις 2.081,16 μονάδες. Μέχρι στιγμής κινείται σε στενό εύρος διακύμανσης 10 περίπου μονάδων, έχοντας αλλάξει πρόσημο 14 φορές.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, σε ποσοστό 0,21% στις 2.322,28 μονάδες.

Λίγο πριν τις 13:30 ο τζίρος διαμορφώνεται σε 46,3 εκατ. ευρώ, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 55 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 45 σε αρνητικό έδαφος και 51 αμετάβλητων.

Η εικόνα στον FTSE Large Cap είναι «μοιρασμένη», με 11 τίτλους σε θετικό έδαφος, 12 σε αρνητικό και 2 αμετάβλητους. Ανοδικά ξεχωρίζει η Motor Oil με κέρδη 1,83% στα 28,92 ευρώ, η ElvalHalcor ενισχυμένη 1,54% στα 3,29 ευρώ, και ο ΔΑΑ στο +0,99% στα 10,25 ευρώ. Με μικρότερα κέρδη ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι Cenergy (+0,54%), ΟΤΕ (+0,41%), Eurobank (+0,38%), ΟΠΑΠ (+0,34%) και ΔΕΗ (+0,23%).

Αμετάβλητη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 24,84 ευρώ, όπως και η ΕΤΕ στα 13,50 ευρώ.

Στον αντίποδα Τιτάν και Alpha Bank υποχωρούν σε ποσοστό 1,76% και 1,54% αντίστοιχα. Άνω του 1% οι απώλειες και για τις Optima (-1,17%) και Viohalco (-1,01%). Μικρότερες απώλειες για τις Aktor (-0,86%), Μetlen (-0,59%), Aegean (-0,56%), Lamda Development (-0,29%), Τρ. Πειραιώς (-0,20%), Coca-Cola HBC (-0,09%).