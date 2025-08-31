Γεωργιάδης: Εγκαινίασε την Ογκολογική Μονάδα του Νοσοκομείου Σύρου

Mε την λειτουργία της, ένα πάγιο αίτημα των ογκολογικών ασθενών των Κυκλάδων, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουν στην Αθήνα για να λαμβάνουν τις θεραπείες τους, έγινε πραγματικότητα, αναφέρει ο υπ. Υγείας.

Την Ογκολογική Μονάδα του Νοσοκομείου Σύρου, εγκαινίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως αναφέρει, «με την λειτουργία της, ένα πάγιο αίτημα των ογκολογικών ασθενών των Κυκλάδων, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουν στην Αθήνα για να λαμβάνουν τις θεραπείες τους, έγινε πραγματικότητα».

Ο κ. Γεωργιάδης δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά σε άτομα από τον χώρο της άκρας αριστεράς που προσπάθησαν να δημιουργήσουν επεισόδια, προσθέτοντας ότι « δεν μας πτοούν αυτοί οι ασήμαντοι».

Αναλυτικά ο υπ. Υγείας σε ανάρτησή του αναφέρει:

«Εγκαινίασα την έναρξη λειτουργίας της Ογκολογικής Μονάδος του Νοσοκομείου Σύρου, δωρεά του ευεργέτου κ. Αντώνη Κομνηνού. Με την λειτουργία της, ένα πάγιο αίτημα των ογκολογικών ασθενών των Κυκλάδων, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουν στην Αθήνα για να λαμβάνουν τις θεραπείες τους, έγινε πραγματικότητα, επί θητείας μου και είμαι Υπερήφανος. Παράλληλα επιθεωρήσαμε τα εν εξελίξει πολλά έργα Ανακαίνισης της Χειρουργικής, Παθολογικής, Γυναικολογικής, Καρδιολογικής και νέων ΤΕΠ από το ΤΑΑ και της ενεργειακής αναβάθμισης από το ΕΣΠΑ (με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Σύρου). Συνολικός προϋπολογισμός των έργων άνω των 5.000.000€. Στην πράξη παραλάβαμε το Νοσοκομείο αυτό αχούρι και θα το παραδώσουμε καινούργιο. Στο τέλος ο κ. Κομνηνός δεσμεύτηκε εάν εμείς εκδώσουμε γρήγορα την Οικοδομική Άδεια, αυτός θα μας κτίσει άμεσα σε γη του Νοσοκομείου κατοικίες για το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας λύνοντας και εδώ το σχετικό πρόβλημα. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε άμεσα. Και ενώ εμείς κάνουμε όλα αυτά τα σπουδαία, έξω οι γνωστοί από το επεισόδιο με το κρουαζιερόπλοιο Αναρχικοί, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Ακροαριστεροί άρχισαν τις φωνές και την βία….δεν μας πτοούν αυτοί οι ασήμαντοι.

Εμείς με τον Ελληνικό Λαό στο πλάι μας συνεχίζουμε την προσπάθεια για ένα πολύ καλύτερο ΕΣΥ και λύνουμε τα προβλήματα του, ένα προς ένα!

ΥΓ. Δείτε στο βίντεο τι πραγματικά έγινε και στα πρωτοσέλιδα πώς τα παρουσιάζουν…».