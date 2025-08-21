Λίβανος: Ο αφοπλισμός των παλαιστινιακών καταυλισμών αρχίζει εντός της ημέρας

Η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει στον καταυλισμό του Μπουρτζ αλ Μπαράτζνε στη Βηρυτό, όπου μια πρώτη παρτίδα όπλων θα παραδοθεί και θα τεθεί υπό τη φύλαξη του στρατού του Λιβάνου, πρόσθεσε.

Οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις που έχουν παρουσία στους προσφυγικούς καταυλισμούς στον Λίβανο θα αρχίσουν σήμερα να παραδίδουν τα όπλα τους στις αρχές, ανακοίνωσε λιβανοπαλαιστινιακή επιτροπή.

«Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την έναρξη της πρώτης φάσης της διαδικασίας παράδοσης των όπλων στο εσωτερικό των παλαιστινιακών καταυλισμών», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής του λιβανοπαλαιστινιακού διαλόγου Ραμέζ Νταμάσκιε, σε ανακοίνωση.

Η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει στον καταυλισμό του Μπουρτζ αλ Μπαράτζνε στη Βηρυτό, όπου μια πρώτη παρτίδα όπλων θα παραδοθεί και θα τεθεί υπό τη φύλαξη του στρατού του Λιβάνου, πρόσθεσε.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δεκάδες μαχητές με στολή, οπλισμένους με τουφέκια, ενώ πλήθος συγκεντρωνόταν μπροστά από την έδρα στη Βηρυτό της Φάταχ, του κινήματος του Παλαιστινίου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομαστεί, ότι «η Φάταχ θα αρχίσει να παραδίδει τα όπλα της στον καταυλισμό Μπουρτζ, στο πλαίσιο του συντονισμού με τον στρατό του Λιβάνου».

Τον Μάιο, ο Αμπάς μετέβη στη Βηρυτό όπου σύναψε συμφωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, η οποία προβλέπει την παράδοση στις αρχές της χώρας όλων των όπλων που υπάρχουν στους παλαιστινιακούς καταυλισμούς.

Ο Λίβανος υφίσταται παράλληλα έντονες πιέσεις από τις ΗΠΑ για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, μετά τις βαριές απώλειες που υπέστη το φιλοϊρανικό κίνημα κατά τη διάρκεια του πολέμου του εναντίον του Ισραήλ πέρυσι.

Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στον καταυλισμό Μπουρτζ ελ Μπαράτζνε δήλωσε ότι «η πρωτοβουλία της Φάταχ να αρχίσει την παράδοση των όπλων της είναι συμβολική και απορρέει από μια συμφωνία μεταξύ του Αούν και του γιου του Παλαιστίνιου προέδρου, του Γιάσερ Αμπάς, ο οποίος πραγματοποιεί αυτή την ώρα επίσκεψη στη Βηρυτό».

Η κίνηση αυτή στοχεύει στην «ενθάρρυνση των άλλων (ενόπλων παλαιστινιακών) παρατάξεων να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο», πρόσθεσε η ίδια πηγή, τονίζοντας ότι στους καταυλισμούς, οι τελευταίες «δεν έχουν ακόμη αποφασίσει να παραδώσουν τα όπλα τους».

Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν ασκεί έλεγχο σε αυτές τις παρατάξεις, με σημαντικότερη από όλες τη Χαμάς.

Ο Λίβανος φιλοξενεί περίπου 222.000 Παλαιστίνιους πρόσφυγες, σύμφωνα με την υπηρεσία αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), η πλειοψηφία των οποίων ζει σε ασφυκτικά γεμάτους καταυλισμούς. Οι καταυλισμοί αυτοί διαφεύγουν του ελέγχου του κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ