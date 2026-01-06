Νέο ιστορικό υψηλό για τον χαλκό - Ξεπέρασε τα 13.000 δολάρια/τόνο

Νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε τα στα 13.387,50 δολάρια, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψαν οι τιμές του χαλκού, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε καταγραφεί μία ημέρα νωρίτερα, αφού οι προσδοκίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να επιβάλει δασμούς στα επεξεργασμένα μέταλλα έχουν προσελκύσει τεράστιους όγκους αποθεμάτων στις ΗΠΑ, εγείροντας ανησυχίες για κίνδυνο ελλείψεων στις υπόλοιπες αγορές.

Ειδικότερα, τα futures του χαλκού κερδίζουν 4,19% στα 12.991,50 δολάρια ανά τόνο στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου την Τρίτη, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξαν τα στα 13.387,50 δολάρια, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Ενώ η ζήτηση έχει επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες, ιδίως στην Κίνα, που είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής, οι αγοραστές εμπλέκονται τώρα σε έναν «πόλεμο προσφορών» για να εξασφαλίσουν τις προμήθειες.

Τα βασικά βιομηχανικά μέταλλα είχαν ένα δυναμικό ξεκίνημα το 2026, με τον δείκτη LMEX, ο οποίος παρακολουθεί τα έξι κύρια μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του χαλκού, να σημειώνει άνοδο στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022.

Σημειώνεται ότι ο χαλκός έχει σημειώσει ράλι άνω του 20% από τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ το αλουμίνιο κινείται σε υψηλό 3ετίας.