Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από τραυματισμό στο κεφάλι

Ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου μεταφέρθηκε σήμερα στο νοσοκομείο για εξετάσεις καθώς έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του, ανακοίνωσε η σύζυγός του σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Η αγάπη μου θα υποβληθεί σε εξετάσεις», έγραψε στο Instagram, προσθέτοντας ότι ο 70χρονος ακροδεξιός ηγέτης έπεσε ενώ κοιμόταν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ