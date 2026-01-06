Αγορές | Commodities

Πετρέλαιο: Πτώση λόγω των ανησυχιών για την προσοφρά λόγω Βενεζουέλας

Το Brent υποχώρησε κατά 69 σεντς, ή 1,1%, στα 61,07 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κατέγραψε πτώση 79 σεντς, ή 1,4% στα 57,53 δολάρια ανά βαρέλι.

Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς το επενδυτικό κοινό αξιολογήσε το πώς θα κινηθεί η προσφορά φέτος με φόντο τη γεωπολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από την παραγωγή αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, το Brent υποχώρησε κατά 69 σεντς, ή 1,1%, στα 61,07 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κατέγραψε πτώση 79 σεντς, ή 1,4%, στα 57,53 δολάρια ανά βαρέλι.

Η πίεση στις τιμές ενδέχεται να επιδεινωθεί μετά τη σύλληψη του Μαδούρο και την πιθανότητα να αρθεί το αμερικανικό εμπάργκο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγής.

Στελέχη της αγοράς ζυγίζουν επίσης τη μελλοντική πορεία της προσφοράς της Βενεζουέλας, μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες είναι έτοιμες να επενδύσουν στη χώρα για να ενισχύσουν την παραγωγή και τις εξαγωγές της.

Ο πετρελαϊκός τομέας της Βενεζουέλας έχει πληγεί εν μέρει λόγω των αμερικανικών κυρώσεων, με την παραγωγή πετρελαίου της χώρας να ανέρχεται σε 1,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά μέσο όρο πέρυσι.

