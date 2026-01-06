Πολιτική | Διεθνή

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των ΥΠΕΞ της G7 στις 9 το βράδυ για τη Βενεζουέλα και την Ουκρανία

Η συνάντηση αυτή των ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, της Γαλλίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Ιαπωνίας θα διεξαχθεί έπειτα από αίτημα της Γαλλίας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7) ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη αναμένεται να συνομιλήσουν τηλεφωνικά σήμερα στις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) «προκειμένου να εξετάσουν τα ζητήματα στη Βενεζουέλα και στην Ουκρανία», σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή.

Η συνάντηση αυτή των υπουργών Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Ιαπωνίας θα διεξαχθεί έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία ασκεί την προεδρία της G7 από την 1η Ιανουαρίου, διευκρίνισε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

