Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των ΥΠΕΞ της G7 στις 9 το βράδυ για τη Βενεζουέλα και την Ουκρανία

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7) ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη αναμένεται να συνομιλήσουν τηλεφωνικά σήμερα στις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) «προκειμένου να εξετάσουν τα ζητήματα στη Βενεζουέλα και στην Ουκρανία», σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή.

Η συνάντηση αυτή των υπουργών Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Ιαπωνίας θα διεξαχθεί έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία ασκεί την προεδρία της G7 από την 1η Ιανουαρίου, διευκρίνισε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ