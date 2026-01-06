Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 - «Προσγειώθηκε» πάνω από τις 49.000 μονάδες ο Dow Jones

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,99% στις 49.462 μονάδες, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε τις 49.509 μονάδες.

Με κέρδη και νέα ρεκόρ ολοκλήρωσαν οι δείκτες στη Wall Street τη συνεδρίαση της Τρίτης, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά για δεύτερη διαδοχική ημέρα, καθώς οι επενδυτές φαίνεται πως κατάφεραν να δουν πέρα από τις ανησυχίες σχετικά με την τεταμένη πολιτική κατάσταση μεταξύ της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Βενεζουέλας, κατά την οποία αιχμαλώτισαν και συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο (και τη σύζυγό του), ο οποίος μεταφέρθηκε χθες στη Νέα Υόρκη.

Ο Μαδούρο δήλωσε χθες Δευτέρα πως είναι «αιχμάλωτος πολέμου» και αθώος όταν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,99% στις 49.462 μονάδες, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε τις 49.509 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Ο διευρυμένος S&P 500 ισχυροποιήθηκε 0,59% στις 6.944 μονάδες, σημειώνοντας επίσης νέο ρεκόρ, ενώ νωρίτερα στη συνεδρίαση άγγιξε τις 6.948 μονάδες.

O τεχνολογικός Nasdaq πρόσθεσε 0,65% στις 23.547 μονάδες, με ώθηση από την άνοδο των τεχνολογικών κολοσσών: Amazon (+3,4%), Micron Tecnhology (+10%), Palantir (+3,2%).

Τη Δευτέρα η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με κέρδη. Ο Dow Jones έκλεισε σε νέα επίπεδα ρεκόρ στις 48.977 μονάδες, ενισχυμένος κατά 595 μονάδες ή 1,23%, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά «έσπασε» το φράγμα των 49.000 μονάδων για πρώτη φορά στην ιστορία. Παρόμοια εικόνα και για τον διευρυμένο S&P 500, ο οποίος έκλεισε άνοδο 0,64% στις 6.902 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,69% στις 23.395 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι ενεργειακές μετοχές υποχώρησαν μετά τα κέρδη που σημειώθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, με τη Chevron και την Exxon Mobil να διολισθαίνουν 4,5% και 3,4% αντίστοιχα. Η Halliburton υποχώρησαν κατά 3,4%, ενώ η SLB έχασε 0,4%.