Χαρδαλιάς: Τα Θεοφάνεια μας θυμίζουν όλα αυτά που μας κρατούν ενωμένους

Εύχομαι το φως των Θεοφανείων να φέρει υγεία, δύναμη και αισιοδοξία σε κάθε σπίτι, δήλωσε.

Στο Πέραμα βρέθηκε για τον εορτασμό των Θεοφανείων ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και στη συνέχεια την τελετή αγιασμού των υδάτων και την κατάδυση του Σταυρού στο λιμάνι της πόλης.

Ο αγιασμός των υδάτων τελέστηκε από τον μητροπολίτη Νικαίας και Περάματος, Αλέξιο, παρουσία του δημάρχου Περάματος, Γιάννη Λαγουδάκου, και τοπικών αξιωματούχων.

Μετά την τελετή, ο κ. Χαρδαλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Τα Άγια Θεοφάνεια, η μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, μας θυμίζουν όλα αυτά που μας κρατούν ενωμένους: Την πίστη, την ενότητα, την αλληλεγγύη και την ελπίδα. Σήμερα, εδώ, στο Πέραμα, ανάμεσα σε ανθρώπους του μόχθου και της ναυτοσύνης, οι αξίες αυτές αποκτούν ακόμη βαθύτερο νόημα.

Ο αγιασμός των υδάτων φωτίζει ουσιαστικά και συμβολικά τον δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Μας καλεί να προχωρήσουμε με ειλικρίνεια, συνεργασία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας.

Ως Περιφέρεια Αττικής, στεκόμαστε καθημερινά δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, με έργα που κάνουν την καθημερινότητα πιο ασφαλή και πιο ανθρώπινη.

Εύχομαι το φως των Θεοφανείων να φέρει υγεία, δύναμη και αισιοδοξία σε κάθε σπίτι.

Χρόνια πολλά, καλή φώτιση σε όλες και όλους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ