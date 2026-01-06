Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία

«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να δεσμευτούμε στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και συλλογικής ασφάλειας».

Την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην κοινή δήλωση ευρωπαϊκών κρατών σχετικά με την Γροιλανδία και την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής έκανε σαφή ο Έλληνας πρωθυπουργός μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση του Κ. Μητσοτάκη:

