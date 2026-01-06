Πολιτική | Ελλάδα

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία
«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να δεσμευτούμε στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και συλλογικής ασφάλειας».

Την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην κοινή δήλωση ευρωπαϊκών κρατών σχετικά με την Γροιλανδία και την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής έκανε σαφή ο Έλληνας πρωθυπουργός μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η ανάρτηση του Κ. Μητσοτάκη:

«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να δεσμευτούμε στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και συλλογικής ασφάλειας».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Θέλετε πιο φθηνό ρεύμα το 2026; Τι να προσέξετε

Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 - Υποβλήθηκαν 167.443 νέες αιτήσεις στο δεκάμηνο

Πόσιμο νερό από τη βρύση: Ποιες χώρες ξεχωρίζουν διεθνώς – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Γροιλανδία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider