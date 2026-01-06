Πολιτική | Διεθνή

Ο Μακρόν χαρακτηρίζει «παράνομη» την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Μακρόν χαρακτηρίζει «παράνομη» την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα
Εμανουέλ Μακρόν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο Μακρόν δήλωσε ότι δεν εγκρίνει την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο έπειτα από τις επικρίσεις που δέχθηκε για την απουσία καταδίκης στην αρχική του δήλωση.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας χαρακτήρισε «παράνομη» την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην Βενεζουέλα, ενώ ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν εγκρίνει την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο έπειτα από τις επικρίσεις που δέχθηκε για την απουσία καταδίκης στην αρχική του δήλωση.

«Ολα είναι παράνομα στην υπόθεση αυτή. Το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο, ο εκλογικός κύκλος του 2024, η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που αντιβαίνει στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο Σεμπαστιέν Λεκορνί ενώπιο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης ζητώντας «δημοκρατική μετάβαση» πέριξ του Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, του υποψήφιου της αντιπολίτευσης στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, για τον οποίο η Γαλλία θεωρεί ότι εξελέγη πρόεδρος το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Θέλετε πιο φθηνό ρεύμα το 2026; Τι να προσέξετε

Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 - Υποβλήθηκαν 167.443 νέες αιτήσεις στο δεκάμηνο

Πόσιμο νερό από τη βρύση: Ποιες χώρες ξεχωρίζουν διεθνώς – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

tags:
Γαλλία
Εμανουέλ Μακρόν
ΗΠΑ
Βενεζουέλα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider