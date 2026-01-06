Ειδήσεις | Ελλάδα

Χανιά: Μεγάλη φωτιά στην Κίσσαμο - Ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεσή της

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χανιά: Μεγάλη φωτιά στην Κίσσαμο - Ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεσή της
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτολιβαδική έκταση στο χωριό Κεφάλι Κισσάμου αργά το απόγευμα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτολιβαδική έκταση στο χωριό Κεφάλι Κισσάμου αργά το απόγευμα.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω της έντασης του ανέμου στην περιοχή με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιήθηκαν άμεσα. Στο σημείο δρουν 7 οχήματα με 14 πυροσβέστες, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ με 10 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό η πυρόσβεση εξελίσσεται με καλούς ρυθμούς, οι φλόγες έχουν προκαλέσει μικρές ζημιές σε αυλές σπιτιών χωρίς όμως να κρίνονται σοβαρές. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να μην φτάσουν οι φλόγες σε σπίτια στην περιοχή τα οποία είναι ακατοίκητα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Θέλετε πιο φθηνό ρεύμα το 2026; Τι να προσέξετε

Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 - Υποβλήθηκαν 167.443 νέες αιτήσεις στο δεκάμηνο

Πόσιμο νερό από τη βρύση: Ποιες χώρες ξεχωρίζουν διεθνώς – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

tags:
Φωτιά τώρα
Πυρκαγιά
Κρήτη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider