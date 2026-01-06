Χανιά: Μεγάλη φωτιά στην Κίσσαμο - Ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεσή της

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτολιβαδική έκταση στο χωριό Κεφάλι Κισσάμου αργά το απόγευμα.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω της έντασης του ανέμου στην περιοχή με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιήθηκαν άμεσα. Στο σημείο δρουν 7 οχήματα με 14 πυροσβέστες, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ με 10 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό η πυρόσβεση εξελίσσεται με καλούς ρυθμούς, οι φλόγες έχουν προκαλέσει μικρές ζημιές σε αυλές σπιτιών χωρίς όμως να κρίνονται σοβαρές. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να μην φτάσουν οι φλόγες σε σπίτια στην περιοχή τα οποία είναι ακατοίκητα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ