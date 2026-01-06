Ανοδικό σερί «2x2» για τον χρυσό ελέω Βενεζουέλας

Οι τιμές του χρυσού στην αγορά spot ενισχύθηκαν κατά 0,8% στα 4.485,39 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures στις ΗΠΑ για την παράδοση Φεβρουαρίου πρόσθεσαν 1% στα 4.496,10 δολάρια.

Συνέχισαν να καταγράφουν για δεύτερη διαδοχική ημέρα οι τιμές του χρυσού την Τρίτη, δεχόμενες ώθηση από την αυξημένη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια μετά την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ που πυροδότησε τις παγκόσμιες εντάσεις.

Ειδικότερα, οι τιμές του χρυσού στην αγορά spot ενισχύθηκαν κατά 0,8% στα 4.485,39 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures στις ΗΠΑ για την παράδοση Φεβρουαρίου πρόσθεσαν 1% στα 4.496,10 δολάρια.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, στην αγορά σποτ το ασήμι σημείωσε άνοδο 5,4% στα 80,68 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα κατέγραψε άλμα 7,2% στα 2.435,20 δολάρια/ουγγιά. Το παλλάδιο κέρδισε 5,9% στα 1.821,68 δολάρια/ουγγιά.

Οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Παρασκευή, η οποία αναμένεται να δείξει 60.000 νέες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο, μια μικρή πτώση από τις 64.000 του προηγούμενου μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, οι επενδυτές προσδοκούν δύο μειώσεις των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ φέτος.