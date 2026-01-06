Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 - Υποβλήθηκαν 167.443 νέες αιτήσεις στο δεκάμηνο

Συνολικά, την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου έχουν υποβληθεί 167.443 νέες αιτήσεις για απονομή κύριας σύνταξης.

Ορατό είναι το ενδεχόμενο να ξεπεράσουν τις 200.000 οι νέες αιτήσεις απονομής σύνταξης το 2025, ασκώντας πρόσθετη πίεση στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έκθεσης «ΑΤΛΑΣ», τον περασμένο Σεπτέμβριο καταγράφηκε νέο ρεκόρ με 20.552 νέες αιτήσεις, ενώ και τον Οκτώβριο οι ρυθμοί διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα με 18.135 αιτήματα συνταξιοδότησης.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξημένη ροή συνταξιοδοτήσεων θα συνεχιστεί έως το 2027, όταν αναμένεται να έχει αποχωρήσει από την αγορά εργασίας η γενιά των baby boomers.

Συνολικά, την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου έχουν υποβληθεί 167.443 νέες αιτήσεις για απονομή κύριας σύνταξης, ενώ απομένει η καταμέτρηση των τελευταίων δύο μηνών του έτους, κατά τους οποίους παραδοσιακά καταγράφεται αυξημένη συμμετοχή. Πάντως οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι μπορεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου να ξεπεραστούν οι 200.000 και ίσως να προσεγγίσουν τις 210.000 οι νέες αιτήσεις.

Έως τώρα πάντως, οι εκκρεμότητες ως προς τις ληξιπρόθεσμες αιτήσεις για απονομή κύριας σύνταξης ήταν 15.462 τον Οκτώβριο, δηλαδή παρέμειναν χαμηλά. Υπάρχουν όμως και άλλες 18.536 μη ληξιπρόθεσμες αιτήσεις που επίσης βρίσκονται σε εκκρεμότητα και προβληματίζουν.

Οι περισσότερες αιτήσεις του έτους καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο, μήνα κατά τον οποίο υποβάλλουν αιτήσεις κυρίως οι εκπαιδευτικοί, ενώ ακολουθούν ο Ιούλιος και ο Ιανουάριος, μήνες που προτιμούν κυρίως οι μισθωτοί, καθώς δικαιούνται και μέρος του δώρου Χριστουγέννων της επόμενης χρονιάς.

Οι λόγοι της «εξόδου» από την εργασία οφείλονται με βεβαιότητα σε τρεις παραμέτρους:

στην ανησυχία για πιθανές αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, λόγω της σύνδεσης των ορίων αυτών με το προσδόκιμο ζωής των ατόμων μετά τα 65 έτη

στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για απασχόληση συνταξιούχων που θεσπίστηκαν την τελευταία διετία και επιτρέπουν την εργασία χωρίς περικοπή της σύνταξης

στην πιθανότητα αλλαγής των όρων εξαγοράς και υπολογισμού των πλασματικών ετών, καθώς είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση που αφορά στην μειωμένη στάθμιση των πλασματικών ετών στο τελικό ποσό της σύνταξης.

Εντός του 2025 ολοκληρώθηκε η απονομή 352.620 κύριων συντάξεων, με τη διαδικασία εκκαθάρισης να κινείται σε ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Υπενθυμίζεται ότι ρεκόρ αιτήσεων απονομής σύνταξης κατέγραψε ο ΕΦΚΑ το 2021 με 212.151 αιτήσεις, έναντι 211.135 το 2022 και 190.368 το 2023.

Οι επιδόσεις του Οκτωβρίου

Τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκαν 18.135 αιτήσεις απονομής σύνταξης. Από αυτές, οι μισές (9.254) αφορούσαν σύνταξη γήρατος, άλλες 4.136 σύνταξη χηρείας, 2.745 αιτήσεις ήταν για αναπηρία και 2.000 για παραπληγικό επίδομα.

Την καλύτερη επίδοση εμφανίζουν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που εκδίδουν τις συντάξεις των ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ, με ποσοστό 38%, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα παραμένει ο ρυθμός έκδοσης για τα ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών κ.λπ. που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, καθώς και για τις συντάξεις του Δημοσίου.

Οι υπηρεσίες του Φορέα, πάντως, καταφέρνουν να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση, καθώς τον Οκτώβριο ολοκλήρωσαν 23.400 αιτήσεις. Ωστόσο, εάν οι νέες αιτήσεις απονομής συνεχίσουν να αυξάνονται μήνα με τον μήνα, η πίεση στο σύστημα αναμένεται να ενταθεί.