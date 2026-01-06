Δένδιας: Η Ελλάδα παράγοντας σταθερότητας και διεθνούς νομιμότητας

Μήνυμα για τον ρόλο της Ελλάδας ως «παράγοντα σταθερότητας, ειρήνης και διεθνούς νομιμότητας» έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις καθαγιασμού των υδάτων στην ακριτική Φλώρινα.

Μήνυμα για τον ρόλο της Ελλάδας ως «παράγοντα σταθερότητας, ειρήνης και διεθνούς νομιμότητας» έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις καθαγιασμού των υδάτων στην ακριτική Φλώρινα.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «παρότι το 2026 οι ισορροπίες στον κόσμο μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς κι η διεθνής αβεβαιότητα είναι η νέα πραγματικότητα για τον πλανήτη, σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον η πατρίδα μας παραμένει παράγοντας σταθερότητας ειρήνης κι ένας παράγοντας διεθνούς νομιμότητας». Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, πρόσθεσε ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας που έχω την συνταγματική ευθύνη να είμαι πολιτικός τους προϊστάμενος, έχουν μια ευρύτατη αποστολή κι αποτελούν τον κύριο πυλώνα που εγγυάται την ασφάλεια την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας και ταυτόχρονα να βρίσκονται δίπλα στην ελληνική κοινωνία την ώρα της ανάγκης».

Αναφέρθηκε στην «ατζέντα 2030» λέγοντας ότι «προχωράμε με συνέπεια αυξάνοντας τις αποτρεπτικές ικανότητες και δυνατότητες του ελληνισμού ενώ την ίδια στιγμή επενδύουμε στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού».

Επανέλαβε ότι «η θρησκεία, η γλώσσα κι οι παραδόσεις μας, συνιστούν την συλλογική εθνική μας μνήμη και συλλογική μας ταυτότητα, μας κάνουν να ξεχωρίζουμε» επισημαίνοντας ότι τα παραπάνω «αποτελούν τα ταυτοτικά στοιχεία του έθνους για την επιβίωσή μας».

Τέλος, αναφέρθηκε στους πολίτες που βούτηξαν στα παγωμένα νερά του ποταμού Σακουλέβα για να ανασύρουν τον σταυρό αλλά και στην τοπική κοινωνία, τους άνδρες και τις γυναίκες της Φλώρινας «που αναδεικνύουν τον ειδικό ρόλο που οι ακριτικές περιοχές έχουν για την πατρίδα μας».

Νωρίτερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την δοξολογία στον Μητροπολιτικό ναό του Αγ. Παντελεήμονα χοροστατούντος του Μητροπολίτη Φλώρινας Πρεσπών και Εορδαίας κ. Ειρηναίου. Ο Μητροπολίτης Φλώρινας στην συνέχεια έριξε τον σταυρό στον ποταμό Σακουλέβα, με τους Ρομά να πρωτοστατούν και φέτος με την αθρόα συμμετοχή τους στην ανάσυρση του Σταυρού.

Στις εκδηλώσεις ήταν παρόντες ο δήμαρχος της πόλης Βασίλης Γιαννάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Αθ. Τάσκας, ο βουλευτής Φλώρινας της ΝΔ Σταύρος Παπασωτηρίου, δημοτικοί και Περιφερειακοί σύμβουλοι καθώς και εκπρόσωποι του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ