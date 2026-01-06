Ευρωαγορές: Νέα ιστορικά υψηλά για Stoxx 600, FTSE 100 και IBEX 50

Οι επενδυτές παρακολούθησαν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ενώ εξέτασαν τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν για τη ζώνη του ευρώ.

Με θετικά πρόσημα και νέα ρεκόρ ολοκλήρωσαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τις συνεδριάσεις της Τρίτης, καθώς οι επενδυτές παρακολούθησαν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ενώ εξέτασαν τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν για τη ζώνη του ευρώ.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,58% στις 605,28 μονάδες, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό στις 606,28 μονάδες. Ο Euro Stoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,17% στις 5.933 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη πρόσθεσε 0,11% στις 24.896 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,32% στις 8.237 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με +1,18% στις 10.122 μονάδες, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε τις 10.158 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο υποχώρησε 0,20% στις 45.753 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 έκλεισε με +0,19% στις 17.647 μονάδες, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης άγγιξε για πρώτη φορά τις 17.739 μονάδες.

Στο ταμπλό, η εταιρεία logistics InPost εκτοξεύτηκε κατά 28,47%, αφού ανακοίνωσε ότι έλαβε ενδεικτική πρόταση για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της. Η InPost σημείωσε στην ανακοίνωσή της ότι «δεν μπορεί να δοθεί καμία εγγύηση ότι αυτό θα οδηγήσει σε συναλλαγή».

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός στη Γαλλία παρουσίασε ήπια επιβράδυνση τον Δεκέμβριο, φτάνοντας σε χαμηλό επτά μηνών, καθώς η αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών περιόρισε τις πιέσεις στο κόστος, ενισχύοντας την εικόνα σταθερότητας που επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της στάση.

Οι τιμές καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης διαμορφώθηκαν στο 0,7% σε ετήσια βάση, έναντι 0,8% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Insee. Το αποτέλεσμα κινήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τη μέση πρόβλεψη οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg.

Επιπλέον, η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη κινήθηκε με πιο ήπιο ρυθμό τον τελευταίο μήνα του έτους, ωστόσο το 2025 ολοκληρώθηκε με την ισχυρότερη τριμηνιαία επίδοση των τελευταίων άνω των δύο ετών, καθώς η ανθεκτικότητα των υπηρεσιών κάλυψε τη συνεχιζόμενη αδυναμία της μεταποίησης, σύμφωνα με έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Ο τελικός σύνθετος δείκτης PMI της HCOB, που καταρτίζεται από την S&P Global και θεωρείται αξιόπιστος δείκτης της συνολικής οικονομικής εικόνας, υποχώρησε τον Δεκέμβριο στο 51,5, από 52,8 τον Νοέμβριο, επίπεδο που αποτελούσε υψηλό 30 μηνών, και χαμηλότερα από την προκαταρκτική εκτίμηση των 51,9 μονάδων, όπως αναφέρει το Reuters.

Το γεγονός ότι ο δείκτης διατηρήθηκε πάνω από το όριο των 50 μονάδων, που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, σημαίνει ότι η οικονομία κατέγραψε επέκταση σε κάθε μήνα του 2025 — μια ακολουθία που είχε να εμφανιστεί από το 2019. Ο μέσος όρος του PMI για το τέταρτο τρίμηνο, στις 52,3 μονάδες, ήταν ο υψηλότερος από το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Τέλος, επιβράδυνση μεγαλύτερη από το αναμενόμενο κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Γερμανία στο τέλος του περασμένου έτους, ενώ επιταχύνθηκε τον Δεκέμβριο.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2% τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση, μετά από άνοδο 2,6% τον προηγούμενο μήνα, ανακοίνωσε την Τρίτη η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg προέβλεπαν ότι ο πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί στο 2,2%.

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 2,3% το 2025, σύμφωνα με τη Destatis.