Γενικός Εισαγγελέας Βενεζουέλας: Οι ΗΠΑ δεν έχουν δικαιοδοσία κατά του Μαδούρο

Ο Σαάμπ πρόσθεσε ότι τρεις εισαγγελείς θα διερευνήσουν τους θανάτους που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Βενεζουέλας Τάρεκ Σαάμπ κάλεσε τον αμερικανό δικαστή που είναι επιφορτισμένος με την υπόθεση ναρκοτρομοκρατίας κατά του Νικολάς Μαδούρο να αναγνωρίσει ότι οι ΗΠΑ στερούνται δικαιοδοσίας καθώς και ότι ο Μαδούρο απολαμβάνει ασυλίας από ποινική δίωξη ως αρχηγός κράτους.

Ο Σαάμπ πρόσθεσε ότι τρεις εισαγγελείς θα διερευνήσουν τους θανάτους που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που οδήγησε στην σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και στην μεταφορά του στις ΗΠΑ.

