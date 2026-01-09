ΧΑ: Εβδομαδιαία κέρδη 2,3% για τον Γενικό Δείκτη - Τζίρος άνω των €2 δισ. σε τρεις συνεδριάσεις

Αν και κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος σε όλη σχεδόν τη διάρκεια των συναλλαγών, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ κατάφερε την Παρασκευή να «γράψει» νέα πολυετή υψηλά. Ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ ο τζίρος των τελευταίων τριών συνεδριάσεων.

Αν και κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της συνεδρίασης, υπό το βάρος κινήσεων κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ κατάφερε την Παρασκευή να ανακτήσει θετικό πρόσημο και να «γράψει» νέα πολυετή υψηλά.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραπεζικός δείκτης προερχόταν από τετραήμερο ράλι με αθροιστικά κέρδη 9,86%, ενώ σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, στο ίδιο διάστημα, η Alpha Bank στο κλείσιμο της Πέμπτης κατέγραφε κέρδη 7,26%, η ΕΤΕ 10,38%, η Eurobank 10,54% και η Τρ. Πειραιώς 11,13%. Εξ αυτών, με θετικό πρόσημο συνέχισαν σήμερα μόνο οι Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς.

Πέραν των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, το άθροισμα της κεφαλαιοποίησης των οποίων κινείται πλέον στα επίπεδα των 45 δισ. ευρώ, από τον κλάδο ξεχώρισε την Παρασκευή η Optima, κλείνοντας ενισχυμένη άνω του 3% και στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap.

Στο μεταξύ, συνεχίστηκε και σήμερα η έντονη δραστηριότητα στην Alpha Bank σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, με 22 (!) πακέτα. Τα δύο μεγαλύτερα εξ αυτών αφορούσαν 30 εκατ. τεμάχια (στα 3,48 ευρώ ανά μετοχή) και 23,92 εκατ. τεμάχια (στα 3,476 ευρώ ανά μετοχή), ήτοι το 2,33% του μετοχικού της κεφαλαίου, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 187,54 εκατ. ευρώ.

Αξιόλογο αγοραστικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν και μη τραπεζικά blue chips, με αρκετά εξ αυτών να «γράφουν» νέα υψηλά. Ενδεικτικά, η Cenergy που συμπλήρωσε 5 διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις με αθροιστικά κέρδη 9,87%, η Τιτάν στον «απόηχο» του νέου deal στις ΗΠΑ, η Alpha Bank που ενδοσυνεδριακά «σκαρφάλωσε» έως τα 3,95 ευρώ, η ΔΕΗ που βρέθηκε έως τα 18,79 ευρώ, όπως και οι μετοχές των Eurobank και ΔΑΑ οι οποίες, παρά το αρνητικό κλείσιμο, βρέθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης έως τα €3,818 και €11,10 αντίστοιχα.

Ο Γενικός Δείκτης, που κινήθηκε μεταξύ 2.191,81 και 2.215,26 μονάδων, έκλεισε με άνοδο 0,16% στις 2.207,73 μονάδες, καταγράφοντας σε επίπεδο εβδομάδας συνολικά κέρδη 2,3%.

Ο τραπεζικός δείκτης έσπασε το ανοδικό του σερί, υποχωρώντας 0,66% στις 2.503,51 μονάδες, έκλεισε ωστόσο την εβδομάδα με σημαντικά συνολικά κέρδη 5,14%.

Ο τζίρος παρέμεινε σε ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε σε 608,8 εκατ. ευρώ, με τον «καθαρό» τζίρο στα 291,7 εκατ. ευρώ και την αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών στα 317,1 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο τριημέρου, ο συνολικός τζίρος του ΧΑ έφτασε τα 2,09 δισ. ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό, η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών την Παρασκευή διαμορφώθηκε σε 1,1:1, με 63 τίτλους σε θετικό έδαφος, 59 σε αρνητικό και 31 αμετάβλητους.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, ξεχώρισε η άνοδος 3,10% της Optima στα 7,99 ευρώ, 2,96% της Σαράντης στα 13,92 ευρώ, 2,87% της Cenergy στα 16,48 ευρώ, καθώς και τα κέρδη 2,07% και 2,015 των Τιτάν (€54,30) και Viohalco (€12,20) αντίστοιχα.

Ενισχυμένες σε ποσοστό άνω του 1% ολοκλήρωσαν οι μετοχές των Aktor (+1,77%), ΟΠΑΠ (+1,63%), Coca-Cola HBC (+1,52%) και Aegean (+1,25%), ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι Lamda Development (+0,97%), Metlen (+0,69%), Alpha Bank (+0,52%), ΔΕΗ (+0,38%) και Τρ. Πειραιώς (+0,13%). Χωρίς μεταβολή στα 29,18 ευρώ έκλεισε η Motor Oil, όπως και ο ΟΤΕ στα 16,99 ευρώ.

Στον αντίποδα βρέθηκε η ΕΤΕ με πτώση 2,34% στα 14,20 ευρώ, και ακολούθησαν με μικρότερες απώλειες οι Jumbo (-1,06%), Helleniq Energy (-1%), Τρ. Κύπρου (-0,70%), Eurobank (-0,69%), ΕΥΔΑΠ (-0,66%), ΔΑΑ (-0,55%), ElvalHalcor (-0,36%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,15%).