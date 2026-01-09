Καραγκούνης: Εμπεδώνεται η κουλτούρα πρόληψης στους εργασιακούς χώρους

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά την επίσκεψή του στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος.

«Η ενίσχυση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της κυβέρνησης και του υπουργείου Εργασίας», δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωνσταντίνος Καραγκούνης, κατά την επίσκεψή του στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος (ΝΕΖ), όπου συνομίλησε με εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών.

Όπως ανέφερε, το 2025 εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, «με αποτέλεσμα να μην καταγραφεί κανένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Πέραμα και Κερατσίνι), γεγονός που αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας και της αυστηρότερης εποπτείας».

«Ταυτόχρονα, η ενίσχυση των ελέγχων και η εφαρμογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας φαίνεται να αποδίδουν, με τα πρόστιμα να φτάνουν σε επίπεδα που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, αγγίζοντας το ποσό των 311.540 ευρώ για τη ΝΕΖ», σημείωσε ο υφυπουργός Εργασίας.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από το υπουργείο, ο κ. Καραγκούνης τόνισε ότι, για πρώτη φορά, μετά από περισσότερα 30 χρόνια, επικαιροποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων.

«Στόχος μας είναι η καθολική εφαρμογή των κανόνων προστασίας σε όλους τους χώρους εργασίας και η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου, αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία», υπογράμμισε ο κ. Καραγκούνης.

Και προσέθεσε: «Την τελευταία τετραετία, δηλαδή την εποχή μετά την οικονομική κρίση και την επιδημία του κορονοϊού, κατά την οποία παρουσιάζεται αλματώδης ανάπτυξη στην οικονομία και εκρηκτική αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα και παρά το γεγονός ότι το εργατικό δυναμικό έχει αυξηθεί κατά 500.000 εργαζόμενους, τα εργατικά ατυχήματα παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αριθμητική σταθερότητα.

Αντιθέτως, κατά την πενταετία 2005-2009, την εποχή δηλαδή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πριν από την κρίση, εποχή δηλαδή αντίστοιχης οικονομικής ανάπτυξης με τη σημερινή, ο μέσος όρος των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, αρμοδιότητας της Επιθεώρησης Εργασίας, ήταν διπλάσιος.

Παράλληλα, η χώρα μας παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ένωσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή για τα εργατικά ατυχήματα, μεταξύ των χωρών της ΕΕ η χώρα μας βρίσκεται μεταξύ των τεσσάρων χωρών που παρατηρούνται τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Αυτό σημαίνει ότι κινούμαστε σε θετική κατεύθυνση και εμπεδώνεται η κουλτούρα πρόληψης στους εργασιακούς χώρους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε βέβαια σε δραστηριότητες αυξημένου επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. Γι’ αυτό, βρισκόμαστε σήμερα στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά-Δραπετσώνας-Κερατσινίου-Περάματος-Σαλαμίνας.

Στη Ζώνη, πέραν της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, λειτουργούν οι Μικτές Επιτροπές Ελέγχου, στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων, του ΤΕΕ, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και χημικός μηχανικός του Γενικού Χημείου του Κράτους. Οι Επιτροπές αυτές επιτελούν κρίσιμο έργο, καθώς είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας στα ναυπηγεία.

Για την ενίσχυση της αποτελεσματικής λειτουργίας τους, υπογράψαμε χθες, μαζί με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νίκη Κεραμέως, υπουργική απόφαση με την οποία αυξάνεται η αποζημίωση των εκπροσώπων των εργαζομένων στις Μικτές Επιτροπές Ελέγχου. Πρόκειται για ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των εργαζομένων, το οποίο υλοποιούμε».

«Η αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου είναι απαραίτητη, αλλά εξίσου κρίσιμη είναι η εφαρμογή του στην πράξη. Η πρόληψη και η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Με περισσότερες και εντατικότερες επιθεωρήσεις στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, διασφαλίζουμε ότι οι κανόνες υγείας και ασφάλειας δεν μένουν στο χαρτί, αλλά εφαρμόζονται καθημερινά», σχολίασε ο υφυπουργός Εργασίας.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, μίλησε σχετικά με την αναβάθμιση της προστασίας των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αγραπιδάς δήλωσε:

«Η αναβάθμιση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ενισχύεται μέσω των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) και των εκπροσώπων τους, οι οποίοι αποκτούν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.

Η Ε.Υ.Α.Ε. μελετά τις συνθήκες εργασίας, προτείνει μέτρα βελτίωσης, παρακολουθεί την εφαρμογή τους και συμβάλλει στην πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου. Σε σοβαρά ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες, προτείνει μέτρα για την αποτροπή επανάληψης και ενημερώνεται άμεσα για τα σχετικά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων νέων διαδικασιών, μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων που επηρεάζουν την ασφάλεια. Έχει τη δυνατότητα να ζητά τη συνδρομή ειδικών και, σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, να ζητάει τη λήψη μέτρων ή ακόμα και τη διακοπή λειτουργίας.

Οι συνεδριάσεις με τον εργοδότη πραγματοποιούνται τριμηνιαίως ή έκτακτα, με τη συμμετοχή τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας και συντάσσονται πρακτικά.

Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές γραπτά στον εργοδότη, καθώς και γραπτά ή προφορικά στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και την ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές προς τον εργοδότη ο ιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 504. Ο εργοδότης δηλώνει υπευθύνως ότι έλαβε γνώση των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

Παράλληλα, ο τεχνικός ασφαλείας εκδίδει γραπτές οδηγίες και εκθέσεις για την αποφυγή κινδύνων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την τήρηση των μέτρων ασφάλειας, οι οποίες γνωστοποιούνται στον εργοδότη και στην Ε.Υ.Α.Ε. για εφαρμογή.

Ο εργοδότης οφείλει να αναγγέλλει όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών, να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων και κατάλογο σοβαρών περιστατικών, καθώς και να γνωστοποιεί τις εργασιακές ασθένειες εντός πέντε ημερών στις αρμόδιες αρχές.

Επίσης, πρέπει να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών».

«Με την τήρηση αυτών των διαδικασιών, σε συνδυασμό με τις γραπτές οδηγίες του ιατρού και του τεχνικού ασφαλείας, ενισχύεται η πρόληψη, η διαφάνεια και η συνολική προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων», τόνισε ο κ. Αγραπιδάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ