Λέιν (ΕΚΤ): Το ευρώ μπορεί να ωφεληθεί από την αμφισβήτηση του δολαρίου

Ενισχυμένο ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει το ευρώ στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών, καθώς οι οικονομικές πολιτικές του Τραμπ θα τους οδηγήσουν να επανεξετάσουν την έκθεσή τους σε δολάριο, σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Φίλιπ Λέιν.

«Μία πιο «εσωστρεφής» αμερικανική οικονομία υποδηλώνει ότι το δολάριο θα προσφέρει λιγότερη προστασία σε σχέση με τις παγκόσμιες εντάσεις, υποστήριξε ο ίδιος σε ομιλία του την Παρασκευή. «Αυτό θα οδηγήσει τους Ευρωπαίους επενδυτές σε μεγαλύτερη «εγχώρια μεροληψία», ενώ οι διεθνείς συμμετέχοντες στις αγορές ενδέχεται να επιλέξουν το ευρώ ως το «επόμενο καλύτερο» διεθνές νόμισμα» τόνισε.

«Παρ' όλο που το δολάριο θα παραμείνει μακράν το μεγαλύτερο διεθνές νόμισμα, υπάρχει περιθώριο για μια στροφή προς ένα λιγότερο ομοιογενές διεθνές νομισματικό σύστημα», δήλωσε σε εκδήλωση στο Κολντινγκ της Δανίας.

Η ΕΚΤ καταβάλλει προσπάθειες να ενισχύσει τη διεθνή θέση του ευρώ, εν μέσω της στροφής του Τραμπ προς τον προστατευτισμό και των κινήσεών του που θεωρούνται ότι υπονομεύουν την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Στο ίδιο μήκος κύματος, ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι τέτοιες ενέργειες έχουν πλήξει την εμπιστοσύνη στο δολάριο και είναι πιθανό να ενισχύσουν την τάση προς μεγαλύτερη διαφοροποίηση.

«Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μπορούσε να συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος δανεισμού, καθώς και μεγαλύτερη προστασία από συναλλαγματικές διακυμάνσεις και κυρώσεις», έχει τονίσει η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, καλώντας τις κυβερνήσεις να καταστήσουν το ευρώ πιο ελκυστικό.

Αν και το ευρώ αποτελεί την προφανή εναλλακτική στο δολάριο, η αρχιτεκτονική του παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα. Οι κεφαλαιαγορές παραμένουν κατακερματισμένες μεταξύ των 21 χωρών που χρησιμοποιούν το κοινό νόμισμα, ενώ δεν υπάρχει μια επαρκώς βαθιά δεξαμενή χαμηλού κινδύνου περιουσιακών στοιχείων σε ευρώ στην οποία να μπορούν να στραφούν οι επενδυτές.

«Υπάρχουν αρκετές συμπληρωματικές οδοί για την αύξηση του αποθέματος κοινού χρέους σε ευρώ, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην κάλυψη της ζήτησης για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία σε ευρώ», ανέφερε ο Λέιν, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η ασφάλεια τέτοιων τίτλων «εξαρτάται από τη σταθερή και έμπρακτη δέσμευση όλων των κρατών-μελών στη διατήρηση βιώσιμων πορειών για το δημόσιο χρέος τους».