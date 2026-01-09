Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Alpha Bank: Στο 29,8% το ποσοστό της UniCredit - Παράγωγα για εξτρά ποσοστό 2,272%

H UniCredit δύναται να αποκτήσει επιπλέον 2,272% της Alpha Bank και έτσι το ποσοστό θα μπορούσε να διαμορφωθεί στο 32,069%.

Στην εξάσκηση χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα οποία οδήγησαν στην άμεση απόκτηση 689.860.498 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,796% επί του συνόλου δικαιωμάτων της Alpha Bank, προχώρησε η UniCredit, σύμφωνα με χρηματιστηριακή ανακοίνωση.

Όσον αφορά τη συμμετοχή της UniCredit σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, με προεπιλεγμένη μέθοδο το χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά το φυσικό διακανονισμό, υπό την αίρεση, στην τελευταία περίπτωση, της εξασφάλισης όλων των εποπτικών εγκρίσεων, αυτή διαμορφώνεται όπως αναφέρεται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα και δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση επιπλέον 52.612.834 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 2,272% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Αlpha Bank.

Ειδικότερα σε συνέχεια της ανωτέρω μεταβολής τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Διευκρινίζεται ότι μέχρι και υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού η UniCredit S.p.A. δεν θα έχει οποιαδήποτε επιρροή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, όπως αυτά απορρέουν από τις υποκείμενες στα εν λόγω χρηματοοικονομικά παράγωγα, μετοχές.

