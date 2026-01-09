Πολιτική | Διεθνή

Στη Δαμασκό η φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τη Συρία»

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συνοδεύεται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, είναι η πιο υψηλόβαθμη αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταβαίνει στη Συρία μετά την κατάληψη της εξουσίας από τον Σαράα στα τέλη του 2024.

Η Ευρώπη θα κάνει «ό,τι μπορεί» για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Συρίας, υποσχέθηκε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τη συνάντησή της με τον ηγέτη της Συρίας Άχμαντ αλ Σαράα στη Δαμασκό.

«Η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της Συρίας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε μήνυμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα διμερούς συνεργασίας καθώς και «ανθρωπιστικές υποθέσεις και ζητήματα ασύλου στην Ευρώπη», δήλωσε από την πλευρά της η συριακή προεδρία.

Η Συρία έχει εμπλακεί σε μια ευαίσθητη μετάβαση αφότου ένας συνασπισμός ισλαμιστών ανέτρεψε πριν από έναν χρόνο τον Μπασάρ αλ Άσαντ, έπειτα από εμφύλιο πόλεμο 14, σχεδόν, ετών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρε στις 20 Μαΐου όλες τις οικονομικές κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Συρία υπό το καθεστώς Άσαντ.

Αρκετοί Ευρωπαίοι Επίτροποι έχουν ήδη μεταβεί στη Δαμασκό μετά την πτώση του Άσαντ, ανακοινώνοντας κάθε φορά διαφορετικά προγράμματα βοήθειας για τη χώρα που έχει καταστραφεί έπειτα από χρόνια πολέμου.

Τον Μάρτιο του 2025 η ΕΕ δεσμεύθηκε να παράσχει 2,5 δισ. ευρώ στη Συρία σε διάστημα δύο ετών.

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά πως η ανοικοδόμηση της Συρίας μπορεί να κοστίσει ως 216 δισ. δολάρια.

Οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πραγματοποιούν περιοδεία στην περιοχή και επισκέφθηκαν χθες, Πέμπτη, την Ιορδανία ενώ αναμένονται αργότερα σήμερα στον Λίβανο.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τις συναντήσεις τους στο Αμάν, η ΕΕ και η Ιορδανία υποσχέθηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται «προκειμένου να υποστηρίξουν μιαν ειρηνική και συμπεριληπτική μετάβαση» στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

