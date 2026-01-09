Οι ΗΠΑ συνέλαβαν ένα ακόμη τάνκερ που είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα

Το Olina, το οποίο σύμφωνα με τη δημόσια ναυτιλιακή βάση δεδομένων Equasis έφερε ψεύτικη σημαία Ανατολικού Τιμόρ, είχε αποπλεύσει προηγουμένως από τη Βενεζουέλα και επέστρεψε στην περιοχή, δήλωσε ναυτιλιακή πηγή με άμεση γνώση του θέματος.

Oι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν πως συνέλαβαν σήμερα ένα πετρελαιοφόρο που είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα σε μια νέα στρατιωτική επιχείρηση στο πλαίσιο του αποκλεισμού που εφαρμόζει η Ουάσιγκτον κατά των εξαγωγών του πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Αυτό το πλοίο, το Olina, συνελήφθη «νωρίς σήμερα το πρωί» στα «διεθνή ύδατα της Θάλασσας της Καραϊβικής», ενώ είχε «αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα προσπαθώντας να αποφύγει τις αμερικανικές δυνάμεις», έγραψε στο Χ η Κρίστι Νόεμ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Πρόκειται για το πέμπτο πλοίο που συλλαμβάνει η Ουάσιγκτον τις τελευταίες εβδομάδες.

Το Olina, το οποίο σύμφωνα με τη δημόσια ναυτιλιακή βάση δεδομένων Equasis έφερε ψεύτικη σημαία Ανατολικού Τιμόρ, είχε αποπλεύσει προηγουμένως από τη Βενεζουέλα και επέστρεψε στην περιοχή, δήλωσε ναυτιλιακή πηγή με άμεση γνώση του θέματος.

«Ο πομποδέκτης AIS [εντοπισμού] του πλοίου ήταν για τελευταία φορά ενεργός πριν από 52 ημέρες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Βενεζουέλας, βορειοανατολικά του Κουρασάο», ανέφερε ξεχωριστά η βρετανική εταιρία διαχείρισης κινδύνου στη θάλασσα Vanguard.

«Η σύλληψη ακολουθεί μια παρατεταμένη καταδίωξη δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με φορτία βενεζουελάνικου πετρελαίου, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις, στην περιοχή».

Το Olina αναχώρησε από τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα φορτωμένο πλήρως με πετρέλαιο μαζί με άλλα πλοία λίγο αφότου οι ΗΠΑ αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου, και επέστρεφε πλήρως φορτωμένο στη Βενεζουέλα μετά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ στις εξαγωγές βενεζουελάνικου πετρελαίου, ανέφερε η ναυτιλιακή πηγή.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στο δεξαμενόπλοιο τον Ιανουάριο πέρυσι, όταν έφερε την επωνυμία Minerva M, με την Ουάσινγκτον να λέει ότι ήταν μέρος του λεγόμενου σκιώδους στόλου πλοίων που πλέουν εκτός ρυθμιστικών κανόνων χωρίς γνωστή ασφάλιση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ