Wall Street: Ανοδικά παρά τα μεικτά στοιχεία για την απασχόληση

Με θετικά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στη Wall Street με τους επενδυτές να λαμβάνουν στα χέρια τους στοιχεία για την απασχόληση που αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Δεκέμβριο. Επιπλέον, στρέφουν το βλέμμα στις εξελίξεις γύρω από τους δασμούς, όπου εντός της ημέρας ενδέχεται να βγει η ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την νομιμότητά τους.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,15% στις 49.337 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 προσθέτει 0,33% στις 6.942 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,3% στις 23.537 μονάδες.

Οι δείκτες βρίσκονται σε τροχιά να ολοκληρώσουν με κέρδη την εβδομάδα, με τον S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο περίπου 1% μέχρι σήμερα, ενώ οι Dow και Nasdaq έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 2,1% και 1,1% αντίστοιχα.

Η έκθεση του Δεκεμβρίου έδειξε ότι οι μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα αυξήθηκαν κατά 50.000, κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε έρευνα του Dow Jones. Παρά το γεγονός πως τα στοιχεία για την αγορά εργασίας ήταν ασθενέστερα από το αναμενόμενο, υποδεικνύουν ότι η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να τα καταφέρνει αν και με δυσκολία, με τους επενδυτές να αναμένουν ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί.

Επιπλέον, η ανεργία υποχώρησε στο 4,4%, την ίδια στιγμή που οι οικονομολόγοι ανέμεναν να ανέλθει στο 4,5%. Στους κύκλους των επενδυτών η εξέλιξη αυτή μεταφράστηκε ως ότι η ανάκαμψη της οικονομίας θα επέλθει σύντομα.

«Η έκθεση για την απασχόληση του Δεκεμβρίου έδωσε τα πρώτα καθαρά στοιχεία για την αγορά εργασίας μετά τον τερματισμό του shutdown της κυβέρνησης, όμως δεν συνέβαλε ιδιαίτερα στην πλήρη κατανόηση της κατάστασής της, δεδομένης της μεικτής εικόνας που παρουσίασε», δήλωσε ο Jeff Schulze, επικεφαλής οικονομικής και αγοραίας στρατηγικής της ClearBridge Investments.

Στα υπόλοιπα μάκρο, οι ενάρξεις κατοικιών κατασκευή νέων κατοικιών στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο ανήλθαν στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της πανδημίας το 2019, καθώς τα στοιχεία έδειξαν ότι οι κατασκευαστές συνέχισαν να μειώνουν τις κατασκευές εν μέσω των ακόμη υψηλών τιμών και επιτοκίων στεγαστικών δανείων.

Αναλυτικότερα, οι ενάρξεις κατοικιών διολίσθησαν κατά κατά 4,6% σε ετήσιο ρυθμό 1,25 εκατομμυρίων κατοικιών τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.