Πολιτική | Ελλάδα

Συνεδριάζει το Σάββατο το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συνεδριάζει το Σάββατο το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Αύριο, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στις 10.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Αύριο, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στις 10.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Στη συνέχεια στις 11.30 με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την εκλογή του στην προεδρία της ΝΔ, θα παρευρεθεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων της ΝΔ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες στο Μοσχάτο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σε εφαρμογή ο νέος εργασιακός νόμος: Πώς δηλώνονται ωράριο, άδεια και 6ήμερη απασχόληση

Έπεσαν οι τελικές υπογραφές για το mega deal Μασούτης – Κρητικός

Εμείς συζητάμε για 1 ή 1,5 λεπτό φθηνότερο ρεύμα, όταν η αγροτική υφήλιος φλέγεται…

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΚΥΣΕΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider