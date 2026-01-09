Δέκα καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων που διαθέτουν υψηλό IQ

Μπορεί η εξυπνάδα τους να ξεπερνά το μέσο όρο του πληθυσμού, όμως εκείνοι δείχνουν να μην το έχουν συνειδητοποιήσει.

Οι επιλογές που κάνουμε για τη ζωή μας, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στους συνανθρώπους μας και η άποψη που έχουμε για τον εαυτό μας, αποτελούν έναν μικρό καθρέφτη της προσωπικότητάς μας. Εμείς επιλέγουμε πώς θα διαμορφώσουμε τη ζωή μας κι αν μερικές φορές κάνουμε λάθη, είναι κομμάτι της διαδρομής μας.

Το σημαντικό είναι να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε - πριν να είναι πολύ αργά. Μέσα στις τόσες κατηγορίες ανθρώπων που υπάρχουν εκεί έξω, υπάρχει και αυτή, που ενώ είναι ευφυέστατη, αρνείται να δει το μέγεθος της εξυπνάδας της και συχνά στριμώχνει τον εαυτό της σε καλούπια και κουτάκια, που δεν της ταιριάζουν.

Αυτοί οι άνθρωποι, αν και διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλό IQ, δεν αναγνωρίζουν την αξία και τις ικανότητές τους. Ωστόσο, επειδή διαθέτουν γερές βάσεις, τεκμηριωμένες απόψεις και μελετούν τη ζωή, έχουν αποκτήσει ορισμένες συνήθειες, που τους ξεχωρίζουν από τη μάζα.

Όσο ταπεινοί και χαμηλών τόνων κι αν είναι, οι πράξεις και η δύναμη της ψυχής τους μαρτυρούν ότι πρόκειται για προσωπικότητες με υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Ο τρόπος που πορεύονται στη ζωή και διαχειρίζονται όσα τους συμβαίνουν είναι ένα τρανό παράδειγμα και ένα ουσιαστικό μάθημα για όλους τους άλλους γύρω τους.

