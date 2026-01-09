Κάλας: Η βία εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών στο Ιράν είναι απαράδεκτη

Η Κάγια Κάλας δήλωσε πως η απάντηση των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στις διαδηλώσεις είναι «δυσανάλογη» και πρόσθεσε πως οποιαδήποτε βία εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών είναι απαράδεκτη.

«Το κλείσιμο του διαδικτύου παράλληλα με τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων εκθέτει ένα καθεστώς που φοβάται τον ίδιο τον λαό του», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.