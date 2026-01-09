Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει το Σαββατοκύριακο - Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Για πιθανότητα πρόσκαιρης χιονόπτωσης τις πρωινές ώρες της Δευτέρας σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, ωστόσο τονίζει ότι η πρόγνωση καθίσταται αβέβαιη.

Παράλληλα, ο Γιάννης Καλλιάνος σημειώνει ότι «σε ό,τι αφορά την επικείμενη ψυχρή εισβολή, τέσσερις ημέρες πριν από την εκδήλωσή της και με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων, δεν είναι επιστημονικά ορθό να δίνονται βεβαιότητες για το αν και πού θα εκδηλωθεί χιονόπτωση στην Αττική τη Δευτέρα».