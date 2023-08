Ζούκερμπεργκ για τoν αγώνα με τον Μασκ: Αν ο Έλον σοβαρευτεί, ξέρει πώς να με βρει

«Αν πάρει ποτέ στα σοβαρά την πρότασή μου για ένα πραγματικό event, ξέρει πώς να επικοινωνήσει μαζί μου».

Ο πολυαναμενόμενος αγώνας σε κλουβί μεταξύ των τιτάνων της τεχνολογίας, Μαρκ Ζούκερμπεργκ και Έλον Μασκ φαίνεται πως δεν θα γίνει, αφού ο επικεφαλής της Facebook κατηγόρησε το «αφεντικό» της X για «ολιγωρία».

«Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι ο Έλον δεν είναι σοβαρός και ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε», επεσήμανε σε μια ανάρτηση στο Threads και πρόσθεσε πως: «Του απηύθυνα μια πραγματική πρόσκληση. Ο Έλον δεν θέλει να επιβεβαιώσει μια ημερομηνία επίσημα. Μετά λέει ότι ίσως χρειαστεί να κάνει χειρουργείο. Αν πάρει ποτέ στα σοβαρά την πρότασή μου για ένα πραγματικό event, ξέρει πώς να επικοινωνήσει μαζί μου. Διαφορετικά, είναι καιρός να προχωρήσουμε. Θα επικεντρωθώ στο να αγωνίζομαι εναντίον ανθρώπων που παίρνουν τον αθλητισμό στα σοβαρά».

Ο Μασκ δεν έχει ακόμη απαντήσει δημόσια στα τελευταία σχόλια του Ζούκερμπεργκ, αν και φαινόταν πρόθυμος για ένα χαλαρό «σπάρινγκ» τη Δευτέρα στην πίσω αυλή του σπιτιού του «Ζουκ» στο Πάλο Άλτο.

Πάντως την Παρασκευή ο Μασκ αποκάλυψε πως μίλησε και συμφώνησε μάλιστα με την Τζόρτζια Μελόνι, ώστε η αναμέτρηση με τον ιδρυτή του Facebook, να πραγματοποιηθεί στην Ιταλία, σε μια «επική τοποθεσία» που θα δείχνει «σεβασμό στο παρελθόν και στο παρόν» της γειτονικής μας χώρας, όπως υπογραμμίζει.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023