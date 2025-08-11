Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: «Υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία για την επίτευξη της ειρήνης»

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον ευχαρίστησε για την «ετοιμότητά του να καταβάλει προσπάθειες για την ειρήνη».

«Η επικοινωνία με ηγέτες είναι συνεχής, πρακτικά νυχθημερόν—βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή», έγραψε ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους στο Χ.

«Τώρα είναι η στιγμή κατά την οποία υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία για την επίτευξη της ειρήνης».

Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
Σαουδική Αραβία

