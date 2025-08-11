Ελεγχόμενη πτώση στις ευρωαγορές - Καταβαράθρωση 30% για Orsted

Επί τάπητος οι εξελίξεις στο παγκόσμιο εμπόριο και γύρω από τον πόλεμο Ουκρανία ενώ οι επενδυτές αναλύουν τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα από τις μεγάλες εταιρείες της Γηραιάς Ηπείρου.

Με ήπια πτώση ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με φόντο τις εξελίξεις στο παγκόσμιο εμπόριο και γύρω από τον πόλεμο Ουκρανία ενώ οι επενδυτές αναλύουν τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα από τις μεγάλες εταιρείες της Γηραιάς Ηπείρου.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,09% στις 546,59 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 διολίσθησε 0,30% στις 5.331 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX απώλεσε 0,37%, στις 24.072 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 0,57% στις 7.698 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε 0,37% στις 9.129 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε πτώση 0,57% στις 41.583 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κέρδισε 0,07% στις 14.852 μονάδες.

Στο ταμπλό η μετοχή της Orsted κατέρρευσε 29,65%, αφότου ο κατασκευαστής αιολικών πάρκων δήλωσε ότι σχεδιάζει αύξηση κεφαλαίου μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης, με στόχο την άντληση έως και 60 δισ. δανέζικων κορωνών (9,4 δισ. δολαρίων), μετά από μια «ουσιώδη αρνητική εξέλιξη» στην αγορά των ΗΠΑ. Παραδοσιακά, η Orsted χρηματοδοτεί νέα έργα πουλώντας μερίδια σε έργα που είναι είτε ολοκληρωμένα είτε σε προχωρημένο στάδιο. Ωστόσο, οι αλλαγές στην αμερικανική πολιτική ανάγκασαν την εταιρεία να ακυρώσει την προγραμματισμένη μερική πώληση του αιολικού πάρκου Sunrise Wind κοντά στη Νέα Υόρκη, δημιουργώντας σημαντικό κενό χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με έρευνα της Deutsche Bank, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τα ετήσια κέρδη έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά 10% από το τελευταίο τρίμηνο του 2024, αν και οι περισσότερες εταιρείες αύξησαν, αντί να μειώσουν, τις προβλέψεις τους για το δεύτερο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, περισσότερο από το ένα τέταρτο των εταιρειών αναβάθμισαν τις προβλέψεις τους στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, με μόνο το 17% να υποβαθμίζει τις προοπτικές τους.

Οι εταιρείες που έχουν υποβαθμίσει τις προβλέψεις τους επικεντρώνονται στους τομείς των χημικών και των αυτοκινήτων, με τους δασμούς και τις αντιξοότητες στο συνάλλαγμα να αναφέρονται ως ο βασικός παράγοντας αυτών των μειώσεων. Η Deutsche Bank βλέπει περισσότερους λόγους για αισιοδοξία, τονίζοντας ότι η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ παρέχει μεγαλύτερη ορατότητα και ότι αναμένει ότι οι εταιρείες θα αυξήσουν το κατώτερο όριο των προβλέψεών τους.

Η περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με κέρδη, με την αγορά να αφομοιώνει το νέο τοπίο που διαμορφώνεται από την έναρξη εφαρμογής των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Όσο αφορά το γεωπολιτικό επίπεδο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν μιλήσουν μαζί του πριν την Παρασκευή, όταν και αναμένεται να συναντηθούν Τραμπ και Πούτιν, όπως ανέφεραν ανώνυμες πηγές στο αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συζητήσεων μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων, ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή Ντονμπάς στη Ρωσία, καθώς και την Κριμαία, την οποία οι δυνάμεις του προσάρτησαν παράνομα το 2014, ως προϋπόθεση για να «ξεκλειδώσει» η εκεχειρία και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια διαρκή διευθέτηση, όπως αναφέρει το Bloomberg.